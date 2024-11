Futsal C1/M, Azzurri Conversano: Turi farale, sconfitta e brutto infortunio

Giornata da dimenticare per gli Azzurri Conversano, che nella undicesima giornata del campionato regionale di Serie C1 escono sconfitti per 4-3 in casa del Thuriae. Oltre alla battuta d’arresto, gli uomini del presidente Mino De Girolamo devono fare i conti con il grave infortunio di Giuseppe Lioce, vittima di una frattura scomposta del perone in seguito a uno scontro di gioco.

La cronaca

Giliberti, privo dello squalificato Renzo Renna, recupera in extremis Karim Amrani grazie al lavoro dello staff sanitario, ma schiera tra i pali Florio al posto dell’indisponibile Sibilia. Lo starting five azzurro è composto da Sciannamblo, Cannone, Lioce e Chiarappa. I padroni di casa del Thuriae, guidati da Francesco Masi, rispondono con Notarnicola, Banegas, Fanelli, Gallardo e Ciavarella.

La partita si mette subito in salita per gli ospiti, che nei primi cinque minuti subiscono due reti identiche sugli sviluppi di calcio d’angolo. A segno, in entrambe le occasioni, è l’ex Donatello Fanelli, cresciuto nel vivaio del Conversano. La reazione degli azzurri arriva al 6’ con Amrani, che accorcia le distanze firmando il 2-1, risultato con cui si chiude la prima frazione.

Nella ripresa, un altro ex, Vito Ciavarella, sigla il 3-1 per il Thuriae, galvanizzando il pubblico del palasport di Turi. Poco dopo, arriva il momento più difficile per gli ospiti: Lioce è costretto a lasciare il campo in barella per un brutto infortunio e Gallardo infila il poker per i padroni di casa.

Nonostante il colpo psicologico, il Conversano non si arrende. Mister Giliberti gioca la carta del portiere di movimento, trovando due reti con Antonio Cannone che riaccendono le speranze. La doppietta del numero 11, però, non basta: il Thuriae tiene duro e porta a casa i tre punti.

A fine gara, l’allenatore degli Azzurri, Gianpiero Giliberti, ha commentato amaramente: “Subire due gol in pochi minuti nello stesso modo significa non esserci mentalmente. Abbiamo sbagliato approccio e scelte in momenti cruciali. Mi auguro che questa sconfitta ci serva da lezione: in Serie C1 nessuno ti regala niente, dobbiamo affrontare ogni partita con la stessa intensità”.

Classifica e prossimi impegni

Con questa sconfitta, gli Azzurri perdono il secondo posto in classifica a favore del Cus Bari, ma restano a due punti dalla vetta grazie al contemporaneo ko della Just Mola contro il Polignano. Servirà subito una reazione per rimanere in corsa.

Thuriae – Azzurri Conversano 4-3 (p.t. 2-1)

Thuriae: Notarnicola, Fanelli, Balena D., Banegas, Colapietro, Corriero, De Novellis, Gallardo, Lorusso, Ciavarella, Valentini, Romanazzi. All.: Francesco Masi.

Azzurri Conversano: Florio, Masi, Lioce, D’Ecclesiis, Gentile, Chiarappa, Sciannamblo, Gjuzi, Amrani, Caradonna, Cannone, Locaputo. All.: Gianpiero Giliberti.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author