Basket B2/M, CJ Taranto: coach Mineo: ‘Acciaccati ma determinati’

Dopo quasi un mese dall’ultima gara lontano dal Palafiom, il CJ Basket Taranto torna a giocare in trasferta per il primo match “fuori casa” del 2025. Domenica 12 gennaio, alle ore 18, i rossoblù saranno di scena al PalaLosito di Corato, dove affronteranno Fas Basket nella 18ª giornata del campionato di Serie B Interregionale, girone G.

La squadra tarantina arriva a questo appuntamento con fiducia, dopo l’incoraggiante prestazione della scorsa settimana contro Molfetta, una gara condotta per oltre 35 minuti ma compromessa dallo strapotere dell’americano Gulley. È proprio da quella partita che coach Stefano Mineo ha voluto ripartire per preparare la delicata sfida contro il roster barese, attualmente terzultimo in classifica con 8 punti e reduce da una sconfitta contro Benevento che ha spento le speranze di qualificazione ai playoff.

Coach Mineo analizza lo stato di forma della squadra: “I ragazzi stanno dimostrando voglia, determinazione e impegno negli allenamenti, ma gli infortuni continuano a pesare. A Corato ci presenteremo con qualche defezione, ma faremo una partita gagliarda, contando sulle nostre forze. I giovani stanno crescendo e saranno fondamentali contro una squadra che combina prospetti interessanti e giocatori di esperienza, come Basile e Mariani”.

Appuntamento fissato per domenica 12 gennaio al PalaLosito di Corato, con palla a due alle ore 18. Il match sarà diretto dagli arbitri Tornese di Monteroni (LE) e De Carlo di Lecce.

