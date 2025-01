Basket B2/M, Virtus Molfetta-Termoli: scontro diretto per Play-in Gold

Uno sguardo al calendario, uno alla classifica e la determinazione di guardare avanti. È con questo spirito che la DAI Optical Virtus Basket Molfetta si prepara alla sfida cruciale di domenica 12 novembre, alle ore 18, al Pala Poli contro l’AIR Basket Termoli. Uno scontro diretto, con due punti in palio che potrebbero risultare decisivi nella corsa ai Play-in Gold.

Dopo la vittoria a Taranto contro il fanalino di coda del campionato di Serie B Interregionale, la Virtus torna davanti ai propri tifosi per una partita che si preannuncia difficile. Per avere la meglio sui molisani, infatti, sarà necessaria la migliore versione dei biancoazzurri, chiamati a riscattare la sconfitta dell’andata, quando Termoli si impose per 76-72 ribaltando il match nella ripresa.

La squadra di coach Fabbri si è allenata intensamente in settimana, in attesa di sciogliere il dubbio su Natalini, uscito precauzionalmente per un infortunio alla caviglia contro Taranto, ma in fase di recupero. Intanto, Andrea d’Apice, autore di 9 punti all’andata, ha presentato il match:

«Stiamo lavorando bene e l’abbiamo dimostrato contro Taranto. Contro Termoli sarà una partita tosta e fondamentale. All’andata abbiamo dimostrato di poter giocare alla pari: vincere ci darebbe una grande carica per il resto della stagione».

Dal canto suo, Termoli arriva al match reduce da due sconfitte consecutive, l’ultima pesante contro Canusium. Nonostante il momento difficile, la squadra molisana rimane temibile grazie a un roster di esperienza e qualità: Raupys, miglior realizzatore e ala grande, il centro atletico Obinna e i playmaker Caresta, Cherubini e Matera, affiancati da giocatori solidi come Grimaldi, Canistro e Tersillo.

Con entrambe le squadre appaiate a quota 18 punti in classifica, il desiderio di riscatto di Termoli e la spinta del pubblico del Pala Poli renderanno questa sfida un crocevia fondamentale per le ambizioni di entrambe le formazioni.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author