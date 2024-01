Basket B/M, la rimonta non riesce: Lions Bisceglie ko a Imola

È maturata, sul parquet del PalaRuggi, la quindicesima sconfitta stagionale dei Lions Bisceglie nel torneo di Serie B Nazionale Old Wild West.

I nerazzurri, opposti all’Andrea Costa Imola, non sono riusciti a piazzare quel colpaccio in trasferta tanto agognato, che avrebbe potuto rappresentare l’inizio della svolta e alla luce di una prestazione tutt’altro che soddisfacente sono rimasti da soli al penultimo posto in classifica nel gruppo B.

In questo momento delicato di un’annata nella quale tutto sembra girare per il verso sbagliato è indispensabile una reazione perentoria di carattere e orgoglio.

Il team di coach Agostino Origlio ha faticato già in apertura, prestando subito il fianco ad avversari che, in piena crisi di risultati (cinque sconfitte consecutive), sono riusciti a prendere rapidamente fiducia (16-8 al 7’). Il passivo accumulato non è mai stato colmato del tutto, come purtroppo già accaduto mercoledì sul campo di Fabriano: risaliti sul -5 al 15’ (30-25), i Lions non hanno completato la rimonta.

Diverse le chances sprecate per rientrare (40-34 al 18’, 51-45 nel terzo quarto) mentre in apertura di quarta frazione, dal 60-54, Bisceglie ha incassato un 9-0 decisivo per indirizzare la contesa, cedendo nei minuti conclusivi (-19 il massimo divario). Pesano, oltre alla percentuale deficitaria nel tiro da fuori, anche le 13 palle perse, molte delle quali in fasi cruciali del confronto.

La battuta d’arresto lascia profonda amarezza, specie considerando la prova fortemente insufficiente espressa dal team sotto ogni punto di vista. Una delusione che andrà riscattata trovando in fretta le energie psicofisiche per affrontare al meglio tutte le restanti gare.

ANDREA COSTA IMOLA-LIONS BISCEGLIE 85-68

Andrea Costa Imola: Fazzi 10, Drocker 5, Aukstikalnis 25, Ranuzzi 11, Crespi 11, Martini 9, Corcelli 9, Marangoni 5, Sorrentino. N.e.: Bresolin, Ronchini. All.: Di Paolantonio.

Lions Bisceglie: Rodriguez Suppi 13, Chiti 21, Turin 5, Cepic 19, Dip 6, Chessari 3, Divac 1, Maralossou, Abati Tourè. N.e.: Fontana, Lanotte. All.: Origlio.

Arbitri: Occhiuzzi di Trieste e Corrias di Cordovado (Pordenone).

Parziali: 24-13; 46-37; 60-53.

Note: usciti per cinque falli Chessari e Turin. Tiri da due: Andrea Costa Imola 18/40, Bisceglie 21/42. Tiri da tre: Andrea Costa Imola 10/21, Bisceglie 5/24. Tiri liberi: Andrea Costa Imola 19/30, Bisceglie 11/14. Rimbalzi: Andrea Costa Imola 35, Bisceglie 38. Assist: Andrea Costa Imola 9, Bisceglie 9

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author