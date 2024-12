Basket B2/M, Lions Bisceglie: missione riscatto con il Monopoli

Domenica 15 dicembre il palasport di Ruvo sarà teatro della contesa tra i Lions Bisceglie e Monopoli, una delle gare più affascinanti della 15ª giornata del gruppo G di Serie B2. Per la formazione di coach Fabio Saputo, reduce dalla sconfitta contro Benevento, l’obiettivo è chiaro: tornare alla vittoria e confermare i progressi fatti in una stagione finora positiva.

NERAZZURRI IN CAMPO

Con appena pochi giorni per preparare la sfida, i Lions puntano tutto su motivazioni e determinazione. Dip e compagni cercano l’undicesimo successo stagionale, consapevoli che contro una squadra di alto livello serviranno concentrazione e carattere per tutti i 40 minuti. Decisiva sarà la fase difensiva, dopo i 89 punti concessi a Benevento: i Lions hanno sempre vinto tenendo gli avversari sotto i 70 punti.

AVVERSARIO DI LIVELLO

Monopoli, guidata da coach Sergio Carolillo, arriva all’appuntamento in ottima forma. Con un quintetto di altissimo livello, il team si affida al talento di Vanni Laquintana, miglior realizzatore del girone con 23.5 punti di media, e a una solida difesa che concede appena 67.1 punti a partita. Occhi puntati anche sugli ex di turno, come il play Donato Vitale, e sui rimbalzi del centro Preira. La sfida rappresenta per i Lions l’occasione di riscattare la sconfitta dell’andata (79-60 per Monopoli).

INFO E DETTAGLI

• Biglietti: Prezzo unico 5 euro. Ingresso gratuito per under 18 e tesserati del settore giovanile (con documento).

• Arbitri: Stefano Pezzella e Marcello Del Gaudio.

• Copertura Media: Niente diretta prevista, ma aggiornamenti sui canali social Lions e highlights post-gara sul sito ufficiale.

I Lions sono pronti a giocarsi tutto sul parquet: riusciranno a spezzare il dominio di Monopoli e consolidare il loro cammino?

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author