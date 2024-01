Basket C/M, NM Corato vince lo scontro diretto con Barletta

Nonostante la cessione di Pucci e le indisponibilità di D’Imperio e capitan Mazzilli, la Nuova Matteotti Corato non si fa spaventare dalle difficoltà numeriche di organico e sfodera l’impresa, ribaltando il -9 della gara d’andata e portando così dalla propria parte lo scontro diretto in caso di arrivo a pari punti in classifica: al PalaLosito la compagine di coach Verile regola la pratica Frantoio Muraglia Barletta Basket con il risultato di 74-62 e ottiene la seconda vittoria in altrettante giornate del girone di ritorno del campionato di Serie C Unica.

Coach Verile schiera dal primo minuto Gatta, Pekic, Martinelli, Latella e Seye. Dall’altra parte coach Scoccimarro si affida a Mastrodonato, Falcone, Gambarota, Serino e Caceres.

I padroni di casa approcciano nel migliore dei modi la partita grazie alle due triple realizzate da Latella e Pekic (6-0) e gli ospiti rispondono prontamente grazie ai canestri di Gambarota e Serino (6-7). Nel primo quarto l’intensità e l’agonismo in difesa prevalgono sulla qualità di gioco e lo spettacolo ne risente regalando pochi sprazzi di grande basket: i due punti di Latella consentono alla NMC di andare al primo mini-riposo sul 12-11.

Nel secondo quarto la NMC amministra senza troppi patemi d’animo il margine di vantaggio, prima del break di 7-0 confezionato dalla formazione federiciana con Serino che permette ai suoi di riportarsi avanti nel punteggio (27-30). Prima dell’intervallo lungo, Gatta impatta sul 30 pari ma il 2+1 di Serino manda le due squadre negli spogliatoi sul 30-33.

Il terzo quarto si apre con la formazione ospite che prova ad allungare grazie a Gambarota (33-38), ma Corato risponde colpo su colpo e piazza un parziale di 6-0 (39-38) che costituisce una vera e propria iniezione di fiducia perché da quel momento i Verile Boys si riprendono con autorevolezza le redini della partita. Il protagonista di questo periodo di gioco è senza dubbio Claudio Gatta che mette in scena un vero e proprio “one man show” d’autore: il play biancoblu firma ben 15 dei 23 punti totali realizzati dai biancoblu e la sua tripla nel finale regala il +7 (53-46).

In avvio di quarto quarto, Gambarota e Zustovich provano a tenere Barletta in linea di galleggiamento con cinque punti consecutivi (53-51). Gli ospiti commettono diverse ingenuità nella metà campo difensiva commettendo falli banali e Pekic, dalla linea della carità, è una sentenza (59-53). Alla precisione chirurgica della guardia montenegrina ai tiri liberi si aggiunge la serata di grazia di Gatta dai 6,75: Corato trova la doppia cifra di vantaggio (66-56) e per Barletta è notte fonda. Nel finale di quarto Zustovich accorcia le distanze (71-62), ma il tiro libero di Latella e la bomba di uno stratosferico Pekic (saranno 25 i punti a fine partita per lui) regalano alla NMC il definitivo 74-62 e mandano in apoteosi il PalaLosito.

NUOVA MATTEOTTI CORATO – FRANTOIO MURAGLIA BARLETTA BASKET 74 – 62

CORATO: Gatta 28, Latella 13, Pekic 25, Martinelli, Angarano 3, Seye 3, Mazzilli n.e., Allegretti, Bojang 2. Coach: Verile

BARLETTA: Fiorella n.e., Zustovich 11, A.Delvecchio n.e., Mastrodonato 5, Serino 8, Doronzon.e., Caceres 13, Binetti, Falcone 2, Rizzi, Mastrofilippo 3, Gambarota 20. Coach: Scoccimarro

Parziali: 12-11; 30-33; 53-46; 74-62

Usciti per 5 falli: Angarano, Seye, Bojang

Espulso: Serino

Arbitri: Stanzione di Molfetta e Tornese di Monteroni

