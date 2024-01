Basket B/M: il CJ Taranto si illude per due quarti, poi crolla

È durata lo spazio di due quarti l’illusione per il CJ Basket Taranto. Poi dopo l’intervallo il ritorno alla realtà. Che ha visto la Ristopro Fabriano imporsi per 61-93 al PalaMazzola nella ventunesima giornata del campionato di serie B Nazionale Old Wild West 2023/24, girone B, quarta di ritorno.

Taranto è partita forte con difesa aggressiva e buone scelte offensive, è andata anche a +9 sotto la spinta di un buon gioco di squadra tra scelte sotto canestro (Thioune 11 punti) e sugli esterni col solito Reggiani (15), ben coadiuvato nelle rotazioni da Fresno e Ragagnin e con un Casanova in quintetto e in crescendo di condizione.

Dopo essere stato anche a +9 nel primo quarto, Taranto ha retto nel secondo al ritorno di una Fabriano trascinata dall’ex di turno Nicolas Stanic che ha dato ancora una volta un saggio a Taranto (anche se con un’altra canotta) della sua intramontabile bravura sfiorando la tripla doppia (12pt, 7as, 7rb)

Dopo l’intervallo, la Ristopro è venuta fuori alla distanza spinta dai 19 di Negri e Giombini guadagnandosi la quarta vittoria di fila dall’avvento di coach Niccolai, mentre Taranto è crollata subendo un ko più netto di quanto il parquet abbia mostrato.

Coach Cottignoli recupera Thioune ma non capitan Conte e parte con Reggiani, Thioune, Kovachev, Casanova e Valentini. Coach Niccolai risponde con l’ex Stanic, Centanni, Negri, Bedin e Granic.

Ottima partenza per Taranto che va subito 7-2 pronti-via con i canestri di Thioune, Kovachev e la tripla di Reggiani. Fabriano ci mette un po’ a entrare in partita, ci pensa Stanic a orchestrare i tiri di Granic per poi mettersi in proprio, 7-6. Il CJ è in fiducia, Casanova segna da sotto, poi le triple di Centanni e Reggiani ma è quando Thioune schiaccia la palla del 15-9 che coach Niccolai è costretto al timeout.

Fabriano continua a litigare col canestro anche e soprattutto per merito della difesa di Taranto che dall’altra parte va a segno con Valentini e i liberi di Reggiani e Thioune per il massimo vantaggio, +9 sul 20-11. Proprio i liberi però restano un problema per i rossoblu che caricano di falli gli avversari ma non sfruttano i tiri dalla lunetta come potrebbero e nonostante i canestri di Kovachev e Frasno subiscono la rimonta di Fabriano che dimezza il gap chiudendo con la tripla di Negri a fil di prima sirena.

Non cambia il trend nel secondo quarto. Taranto spreca dalla linea della carità (saranno 8/17 a fine primo tempo) mentre Fabriano torna a contatto con Negri e Gnecchi che costringono stavolta coach Cottignoli al timeout.

L’aggancio è nell’aria, a firmare il sorpasso è proprio la mano dell’ex, Stanic con la tripla del 28-30. Thioune pareggia con l’unico 2/2 del primo tempo ma Negri ribadisce il vantaggio ospite impattato però dalla tripla di Fresno, 33-33. Il finale di quarto è però tutto di Fabriano che piazza un break di 9-2 con Negri e Gnecchi con ciliegina sulla torta del solito Stanic in penetrazione sul fil di sirena, 35-42.

Si torna dagli spogliatoi ma non Taranto che con la testa forse resta a quel break di fine secondo quarto. Fabriano ne approfitta, altro break di 0-6 firmato Gnecchi-Giombini. Ambrosin segna il primo “gol” dei rossoblu che però si ritrovano a -15 dopo i 4 punti in fila di Bedin. Fresno e Casanova provano a scuotere il CJ che per un attimo torna a -9 ma viene rispedito a -16 da 5 punti in fila di Stanic che suonano un po’ come ko tecnico in un terzo quarto che si chiude 53-70 per Fabriano.

L’ultimo quarto praticamente non ha storia. Taranto segna il primo canestro con Reggiani ma poi si eclissa del tutto. Passano 5 interminabili minuti prima che si sblocchi il punteggio dei rossoblu, molti di più per vedere un canestro su azione.

In questo lasso di tempo la Ristopro semplicemente chiude la pratica già ben avviata andando prima in ventello e poi in trentello di vantaggio. Il resto è garbage time con un po’ di parquet per gli under, compreso Montanaro scuola Virtus Taranto.

Il CJ Basket Taranto incassa il 5° ko di fila di questo momento delicato a inizio 2024. Sabato prossimo, in anticipo al sabato, ancora al PalaMazzola, lo scontro salvezza con Vicenza.

CJ Basket Taranto – Ristopro Fabriano 61-93

Parziali: 25-21, 10-21, 18-28, 8-23

CJ Basket Taranto: Francesco Reggiani 15 (3/3, 2/7), Elhadji Thioune 11 (3/9, 0/0), Giovanni Ragagnin 10 (1/7, 2/4), Lucas Fresno 9 (2/5, 1/4), Rafael Casanova 6 (2/4, 0/4), Martin Kovachev 5 (2/2, 0/2), Luca Valentini 3 (1/4, 0/3), Matteo Ambrosin 2 (0/0, 0/0), Francesco Montanaro 0 (0/1, 0/1), Eugenio Gigante 0 (0/0, 0/0), Gianmarco Conte 0 (0/0, 0/0). All. Cottignoli.

Ristopro Fabriano: Matteo Negri 19 (3/5, 3/7), Yannick Giombini 19 (4/5, 2/2), Vlatko Granic 12 (5/7, 0/1), Nicolas Manuel Stanic 12 (3/6, 2/7), Simone Centanni 12 (1/3, 3/5), Francesco Gnecchi 10 (4/5, 0/1), Alberto Bedin 7 (3/6, 0/0), Paolo Bandini 2 (1/3, 0/1), Samuele Romagnoli 0 (0/2, 0/1), Samuel florent Nkot nkot 0 (0/0, 0/0). All. Niccolai.

Arbitri: Marino Caldarola di Ruvo Di Puglia (BA) e Davide Valletta di Montesilvano (PE). STAT TA – Tiri liberi: 18 / 31 – Rimbalzi: 32 9 + 23 (Elhadji Thioune 13) – Assist: 9 (Martin Kovachev, Luca Valentini 3). STAT RF – Tiri liberi: 15 / 24 – Rimbalzi: 39 9 + 30 (Francesco Gnecchi 11) – Assist: 19 (Nicolas manuel Stanic 7).

SERIE B NAZIONALE OLD WILD WEST GIRONE B 2023/24 – Risultati 21^ giornata

Logimatic Group Ozzano-Virtus Imola 75-63

Andrea Costa Imola-Lions Bisceglie 85-68

General Contractor Jesi-Tecnoswitch Ruvo di Puglia 78-70

Rucker San Vendemiano-Gemini Mestre 85-66

Liofilchem Roseto-LUX Chieti 72-74

Civitus Allianz Vicenza-Blacks Faenza 55-83

LuxArm Lumezzane-Pallacanestro Virtus Padova 80-84

Allianz Pazienza San Severo-OraSì Ravenna 73-70

CJ Basket Taranto-Ristopro Fabriano 61-93

Classifica:

Tecnoswitch Ruvo di Puglia 34 17-4

Liofilchem Roseto 30 15-6

Rucker San Vendemiano 30 15-6

General Contractor Jesi 26 13-8

Allianz Pazienza San Severo 26 13-8

Ristopro Fabriano 24 12-9

LUX Chieti* 23 12-9

Blacks Faenza 22 11-10

Andrea Costa Imola 20 10-11

Gemini Mestre 20 10-11

Virtus Imola 20 10-11

LuxArm Lumezzane 18 9-12

OraSì Ravenna 18 9-12

Pallacanestro Virtus Padova 18 9-12

Logimatic Group Ozzano 14 7-14

Civitus Allianz Vicenza 14 7-14

Lions Bisceglie 12 6-15

CJ Basket Taranto 8 4-17

*LUX Chieti 1 punto di penalizzazione

NOTA – Al fianco di ogni squadra indicati punti, vittorie e sconfitte

Prossimo turno (22^ giornata, quinta di ritorno):

03/02/2024 18:00 CJ Basket Taranto-Civitus Allianz Vicenza

04/02/2024 16:00 Lions Bisceglie-Pallacanestro Virtus Padova

04/02/2024 18:00 Ristopro Fabriano-Logimatic Group Ozzano

04/02/2024 18:00 LuxArm Lumezzane-Blacks Faenza

04/02/2024 18:00 Tecnoswitch Ruvo di Puglia-Virtus Imola

04/02/2024 18:00 General Contractor Jesi-Rucker San Vendemiano

04/02/2024 18:00 OraSì Ravenna-LUX Chieti

04/02/2024 18:00 Andrea Costa Imola-Allianz Pazienza San Severo

04/02/2024 19:00 Liofilchem Roseto-Gemini Mestre

