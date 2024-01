Happy Casa Brindisi vince a Pesaro e continua a credere nella salvezza

Vittoria pesante per la Happy Casa Brindisi in trasferta sul campo della Vuelle Pesaro. E’ mancato poco agli uomini di coach Sakota per ribaltare anche la differenza canestri nei confronti diretti, ma non basta il 78-86 finale per guadagnare questo importante vantaggio rispetto ad una diretta concorrente per la salvezza. 25 punti con 9/20 al tiro per Frank Bartley, 19 con 12 rimbalzi per un solidissimo Xavier Sneed. Prossimo avversario la Bertrarm Yacht Tortona.

