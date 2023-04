Basket B/M: CJ Taranto sfiora impresa con capolista Luiss Roma

Ci è mancato tanto così! Il CJ Basket Taranto stava per bissare l’impresa di battere la capolista. Alla fine però la Luiss Roma passa al Tursport per 99-83 nella 29sima e penultima giornata del campionato di serie B Old Wild West 2022/23 girone D.

Il tutto alla fine di una partita giocata su grandi tirmi, con un finale al cardiopalma per merito proprio dei rossoblu, che grazie alle triple di Rocchi l’hanno riaperta fino all’ultimo possesso. E sarebbe stata qualcosa più di un’impresa dal momento che Taranto ha giocato la partita senza capitan Conte e Piccoli, con rotazioni limitate.

Peccato per un grande inizio, 18-2 a cui ha fatto da controaltare il gran ritorno di Roma trascinata dalle triple di Fallucca. Dopo una partita punto a punto il finale premia i capitolini ma il CJ esce a testa alta davanti a una grandissima cornice di pubblico con gli spalti del Tursport pieni di gente che ha tifato e si è goduta un gran bello spettacolo.

Coach Olive incassa il forfait di capitan Conte, messo ko dalla febbre, assenza che si aggiunge a quella di Piccoli. Scontato lo starting five rossoblu con Cena, Corral, Rocchi, Villa e Bruno. Coach Paccariè, in contumacia Pasqualin, risponde con Murri, Legnini, Barbon, Fallucca e Allodi.

Taranto parte forte, fortissimo: tripla di Bruno e canestro in contropiede con palla rubata di Villa. Il CJ corre veloce, difende con intensità, Roma forza, da sotto e non solo, e porta a casa un solo canestro con Legnini.

Invece, i rossoblu battono regolarmente dal palleggio la difesa capitolina e vanno fino in fondo con Rocchi per il 13-2 che costringe coach Paccariè al timeout. La musica non cambia, Corral fa 4/4 ai liberi, Cena infila la tripla del 18-2.

Roma ritrova d’incanto il tiro dalla distanza, con Fallucca mentre la partita sale di tensione e Taranto la perde un po’ dalle mani con la Luiss che trae giovamento dall’ingresso di Jovovic e con la tripla di Bonaventura torna abbondantemente in partita restituendo un break di 20-9 al CJ che chiude avanti “solo” 27-22 il primo quarto.

Taranto ricomincia il secondo parziale dove aveva lasciato, tripla di Cena, ma stavolta Fallucca è in fiducia e imita l’argentino, stessa cosa fa il connazionale Tato Bruno per una partita che si accende offrendo grande spettacolo e grande pallacanestro al pubblico che ha gremito il Tursport.

Taranto gioca un bel basket, trova puntuali i tagli di Cena e Corral sotto canestro, Roma risponde sempre, forzando qualcosa ma trovando spesso la retina con Fallucca ma non solo. Il punteggio cambia continuamente ma non nella sua sostanza, come dopo le triple di Rocchi e Zini. Il CJ va anche a +7 coi liberi di Bruno ma solo per un attimo, la Luiss arriva anche a -2 con Jovovic. Alla fine il tabellone dice 55-50 all’intervallo.

Il terzo quarto inizia nel segno di Cena e Jovovic. Corral giocando da sotto puntuale segna il +8 ma è repentina la replica di Fallucca con la tripla che suona la carica degli ospiti: D’Argenzio e Murri pareggiano per la prima volta la partita ed il finale di quarto sorride ancora alla Luiss che chiude un gran break di 13-2 operando il sorpasso con Jovovic.

Ora Roma è in fiducia, la tripla di Legnini in apertura di ultimo quarto vale il +6, poi il solito Jovovic firma il massimo vantaggio ospite, +10. Taranto sembra alle corde, anche in debito di ossigeno per via delle scarse rotazioni. E invece, è qui che i rossoblu trascinati dal pubblico gettano il cuore oltre l’ostacolo. Rocchi mette 5 punti in fila con tanto di tripla che suona come un avviso per il gran finale, Corral e Tato Bruno fanno il resto ed è magicamente -4. Roma chiama timeout, riordina le idee in difesa e con i liberi di Fallucca e Legnini torna a +8.

Ma non è finita finchè non è finita. Lo sa bene Taranto che la riapre con una tripla da distanza siderale. Poi concede il bis con tanto di fallo e gioco da 4 punti. Se la mano di Rocchi è calda, la mano di Fallucca non trema dalla lunetta ed il fallo sistematico non sortisce gli effetti sperati. Taranto si arrende 88-93.

Il nono posto è una realtà. Se sarà Avellino o Bisceglie lo si saprà tra una settimana dopo gli ultimi 40’ di regular season. Ma con questo CJ Taranto i playoff col fattore campo contro non fanno paura. Domenica prossima ultima giornata a Cassino.

MEDIA: Su Cittadella, la Radio ufficiale rossoblu, al sitowww.radiocittadella.it la differita streaming in chiaro del match andrà in onda il lunedì alle ore 14.30 con la telecronaca di Massimiliano Fina.

CJ BASKET TARANTO – LUISS ROMA 88-93

CJ Basket Taranto: Enzo damian Cena 23 (5/9, 2/7), Simone Rocchi 22 (3/6, 5/12), Diego Corral 21 (7/11, 0/5), Santiago Bruno 12 (2/4, 2/5), Francesco Villa 8 (3/6, 0/6), Mattia Graziano 2 (0/0, 0/0), Francesco D’agnano 0 (0/0, 0/1), Luca Sampieri 0 (0/2, 0/0), Andrea francesco Liace 0 (0/0, 0/0), Marcello Piccoli 0 (0/0, 0/0), Lamberto Napolitano 0 (0/0, 0/0), Francesco Gaeta 0 (0/0, 0/0). All. Olive.

Luiss Roma: Matteo Fallucca 28 (1/2, 6/13), Matija Jovovic 17 (6/8, 0/2), Marco Legnini 11 (2/5, 1/3), Giorgio Di bonaventura 10 (3/3, 1/4), Riccardo Murri 7 (1/4, 0/2), Andrea Zini 7 (2/3, 1/1), Domenico D’argenzio 6 (3/7, 0/1), Cesare Barbon 5 (1/1, 1/1), Giovanni Allodi 2 (1/3, 0/3), Alessandro Perotti 0 (0/0, 0/0), Davide Tolino 0 (0/1, 0/0), Giuseppe Invernizzi 0 (0/0, 0/0). All. Paccariè.

Arbitri: Michele Melai di Calcinaia (PI) e Davide Mariotti di Cascina (PI). Parziali: 27-22, 28-28, 12-21, 21-22. STAT TA – Tiri liberi: 21 / 28 – Rimbalzi: 41 15 + 26 (Diego Corral 10) – Assist: 16 (Santiago Bruno 5). STAT RM – Tiri liberi: 23 / 27 – Rimbalzi: 41 9 + 32 (Matija Jovovic 7) – Assist: 18 (Matija Jovovic 6). Spettatori: quasi 1000

