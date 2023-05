Basket B/M: C’è la matematica, Monopoli fuori dai playoff

Con la sconfitta di Roseto, si spengono matematicamente le speranze di accesso ai play-off per la White Wise Basket Monopoli. Ancora più beffarda, nel frattempo, suona la sconfitta di Teramo a Pozzuoli, con una compagine che ha ottenuto soltanto la seconda vittoria in campionato.

Troppo forte Roseto, ma non è certamente in Abruzzo che la compagine monopolitana ha buttato alle ortiche la possibilità di giocarsi la permanenza nella prossima Serie B d’eccellenza. Troppe partite gettate al vento, troppi match giocati solo a metà o persi nel finale quando sembravano praticamente vinti: una stagione tecnicamente da dimenticare. Ora non resta che programmare il prossimo anno, ripartendo dalla nuovissima B Interregionale.

Domenica, alla tensostruttura, il commiato dal pubblico con il match interno con Ruvo, a sua volta matematicamente certa di giocarsi i play-off per l’accesso alla serie A/2. Il match di Roseto ha avuto poca storia. Senza Vanni Laquintana, ancora alle prese con la brutta ferita rimediata nel match interno con Taranto, gli uomini di Salvemini tengono botta solo nel primo quarto, chiuso sul 22-19 a favore dei padroni di casa. All’11’, una tripla di Moretti consente di riagguantare la parità, ma dopo la metà del secondo quarto i padroni di casa allungano inesorabilmente chiudendo la prima parte di gara sul 45-32.

Dopo l’intervallo lungo, Roseto allunga ancora, raggiungendo un massimo vantaggio di 25 punti e chiudendo il terzo parziale sul 70-49. Nell’ultima frazione si gioca praticamente solo per le statistiche: finisce 83-63. Tra gli ospiti, tre vanno in doppia cifra: Ballabio (17 punti), Bastone (15) e Moretti (12). Monopoli resta al quart’ultimo posto con 18 punti, a quattro distanze dall’ormai irraggiungibile Teramo. Roseto resta al secondo posto a due lunghezze da Roma. Domenica, come detto, ultimo match della stagione alla tensostruttura di via Amleto Pesce contro Ruvo.

Liofilchem Roseto – White Wise Basket Monopoli 83-63 (22-19, 23-13, 25-17, 13-14)

Liofilchem Roseto: Marco Santiangeli 15 (1/2, 3/5), NemanjaDincic 14 (4/6, 2/3), Edoardo Di emidio 12 (2/4, 2/4), Nicolas Morici 12 (3/4, 2/4), Valerio Amoroso 10 (2/5, 2/3), Magaye Seck 10 (3/6, 0/0), Alfonso Zampogna 5 (2/2, 0/5), Alessio Natalini 5 (1/2, 1/1), Giovanni Giansante 0 (0/1, 0/1), Matteo Carusi 0 (0/0, 0/0), Gianmarco Fiusco 0 (0/0, 0/0), Aleksa Nikolic 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 15 – Rimbalzi: 33 6 + 27 (Magaye Seck 10) – Assist: 18 (Edoardo Di emidio, Valerio Amoroso 6)

White Wise Basket Monopoli: Riccardo Ballabio 17 (7/15, 0/3), Nicola Bastone 15 (7/10, 0/0), Gioele Moretti 12 (0/1, 4/8), YgorBiordi 7 (1/1, 1/1), Matteo Annese 6 (0/3, 2/3), Jacopo Ragusa 4 (2/7, 0/0), Giulio Martini 2 (1/2, 0/0), Pietro Da rin 0 (0/1, 0/1), Luciano Tartamella 0 (0/0, 0/0), Samuele Diomede 0 (0/0, 0/0), Giovanni Laquintana 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 6 / 9 – Rimbalzi: 28 6 + 22 (Riccardo Ballabio, YgorBiordi, Jacopo Ragusa 5) – Assist: 8 (Riccardo Ballabio 3)

