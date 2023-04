La terza sconfitta consecutiva per l’Happy Casa Brindisi arriva sul campo di Brescia. I lombardi si impongono per 75 a 69 e agganciano a quota 28 in classifica proprio la squadra di Frank Vitucci.

Brindisi ormai certa di essere tra le migliori otto del campionato, avrà a disposizione solo la gara contro Trieste per cercare di arrivare sesta ed evitare un primo turno play off quasi impossibile. Contro Brescia i soli Perkins (autore di 18 punti) e Bowman (12 punti per lui a referto) vanno in doppia cifra.

Brindisi sempre costretta ad inseguire e solo nel secondo quarto i biancazzurri sono riusciti a rosicchiare punti a Brescia. Domenica prossima, nell’ultima gara di stagione regolare, servirà vincere e aspettare anche buone notizie da Reggio Emilia (dove sarà di scena Trento) e Scafati (che ospita Brescia).

