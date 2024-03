Basket B/M, CJ Taranto-Ruvo al PalaMazzola con capienza piena

Un grande pubblico per un grande derby in un grande palazzetto! Tutto questo sarà sabato con il CJ Basket Taranto che torna a giocare tra le mura amiche dopo la splendida prestazione di Imola nel turno infrasettimanale. Rossoblu attesi al derby con Ruvo per la 31sima giornata del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West 2023/24, girone B. Palla a due sabato alle ore 19.

La notizia più importante è che il PalaMazzola sabato sarà aperto al massimo della propria capienza. Dopo i problemi della scorsa settimana, un lavoro di sinergia tra il gruppo dirigente del CJ Basket Taranto, il Comune di Taranto, Kima Servizi e i Vigili del Fuoco hanno permesso la riapertura “appieno” della struttura di via Venezia, cosa che consentirà a tutti i tifosi, gli appassionati, gli abbonati del CJ e quelli del progetto di promozione tra scuole e associazioni in collaborazione col Comune di riempire gli spalti del palazzetto e tifare Conte e compagni in questo finale di stagione.

Il CJ Basket Taranto a riguardo ringrazia sentitamente tutte le istituzioni e le persone che in queste ore si sono adoperate per la riapertura a regime del PalaMazzola, ed in particolare il dipartimento ai Lavori Pubblici e il dipartimento Cultura e Sport del Comune di Taranto, Kima Servizi Spa e il Comando dei Vigili del Fuoco di Taranto.

Aperta dunque senza limiti numerici la prevendita dei biglietti per assistere al match contro l’ex capolista Ruvo grazie alla partnership con Liveticket sul cui portale è possibile acquistare i tagliandi online: basta andare sul sito www.liveticket.it per la precisione al link dedicato della pagina dei rossoblu: cliccare sull’evento di sabato quindi completare i vari campi e, una volta acquistato il biglietto, scegliere il modo in cui scaricare il tagliando, via email oppure tramite QR code. Costo del biglietto 9.90 euro compreso dei costi di prevendita; ridotti 5.50 per donne e under 25.

Sabato, invece, giorno della partita, i tagliandi saranno messi in vendita a ridosso del match a partire dalle 18 circa presso il botteghino del PalaMazzola (9 euro il biglietto intero, 5 il ridotto: donne e under 25), ingresso unico da via Venezia. Gli under 14 non pagano se accompagnati da un adulto pagante (rapporto 1:1).

Arbitreranno i signori Riggio Samuele di Siderno (RC) e Galluzzo Davide di Brindisi. Diretta LnpPass, servizio in abbonamento, con la telecronaca di Luigi de Luca e il commento tecnico di Fabio Palagiano.

Vi ricordiamo inoltre che il CJ Basket Taranto ha messo a disposizione, di chiunque volesse contribuire, il seguente IBAN creato ad hoc per questa iniziativa: IT34P0881715800004000005763presso la Banca BCC di San Marzano di San Giuseppe a Taranto. Il contributo, fiscalmente detraibile, va inquadrato come erogazione liberale a favore di società sportiva dilettantistica da effettuarsi tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). Riepilogando:

IBAN – IT34P0881715800004000005763

Causale da indicare nel bonifico: EROGAZIONE LIBERALE A FAVORE DI CJ

BASKET TARANTO SSD ARL. N. ISCRIZIONE RASD [3021]

La società sin d’ora ringrazia tutti coloro che parteciperanno a questa “sottoscrizione popolare”.

