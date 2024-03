Basket, play-in-Gold: la Virtus Molfetta sbanca Reggio Calabria

Cuore, sacrificio, tanta determinazione e quel brivido finale degli ultimi attimi del quarto finale. E’ così che la DAI Optical Virtus Basket Molfetta sbanca il Pala Pentimele battendo la Viola Pallacanestro Reggio Calabria 71-74.

Una vittoria importantissima (la prima in trasferta in questi Play-in Gold) che avvicina la squadra di coach Carolillo ai playoff promozione. In una dei palazzetti più importanti del sud Italia, la Virtus sfodera ancora una prestazione di squadra, correndo qualche rischio soltanto nella fase finale del match. Dinanzi a un’avversaria tosta che ha provato in tutti i modi a impensierire capitan Formica e compagni già a partire dal primo quarto.

Nei primi 10 minuti di gioco è l’equilibrio tra le due squadre a dominare il quarto con sorpassi e controsorpassi. All’iniziale tripla di Bellinelli per la Viola, rispondono Stefanini e Formica per un risultato che passa dal 6-6 al 12-12 alla metà del primo quarto. Sono attimi combattutiti durante i quali le due squadre si studiano e si affrontano a viso aperto.

Formica, dopo aver trovato il pareggio sul 15-15, porta in vantaggio i suoi realizzando 6 punti in poco meno di 2 minuti. Ed è così che la DAI Optical prova a prendere in mano la partita trovando con Gloria, magistralmente servito da Sirakov, i punti del 18-22 che chiudono il primo quarto. A testa bassa la Virtus continua ad attaccare nel secondo quarto e con Formica, Sirakov e Aramburu si porta a 14 lunghezze di vantaggio dagli avversari.

Tuttavia, Reggio Calabria è viva e mantiene il match totalmente in bilico: accorcia le distanze sul 27-34, ma è imprecisa sotto canestro. Non lo sono, invece, Sirakov e Stefanini che mandano al riposo lungo i biancoazzurri sul risultato di 32-40. L’obiettivo del terzo quarto è controllare la gara, mantenendo a distanza la Viola.

Inizialmente gli uomini di Carolillo ci riescono con Calisi e Stefanini prima e con Aramburu dopo, abile a finalizzare un’azione corale. A poco meno di 6 minuti dal termine del quarto, Stefanini trova la tripla del 34-51, innescando, però, la reazione dei padroni di casa che si svegliano, attaccano e accorciano le distanze a -10.

La Virtus non riesce a prendere il largo e Reggio Calabria, minuto dopo minuto, rosicchia punti importanti, riducendo lo svantaggio a 9 punti e provando a tentare il tutto per tutto negli ultimi dieci minuti. Il terzo quarto si chiude sul risultato di 52-61 per la Virtus che cala vistosamente e permette agli avversari di rientrare in partita.

L’ultimo quarto è da brividi per i tifosi biancoazzurri accorsi al Pala Pentemele e per quelli collegati in streaming. Come accaduto all’andata, Reggio Calabria intensifica gli attacchi, riduce il gap a -5, costringendo la Virtus ad andare a canestro soltanto dopo 2 minuti e mezzo dall’inizio del quarto con Gloria. Da annotare sul taccuino della cronaca i tre punti preziosi realizzati da Sirakov e quelli di Paglia che finalizza un’azione corale ed articolata. Sul 64-70, la Viola alza la percentuale dei tiri da tre, mette paura alla Virtus, portandosi ad una sola lunghezza di distanza.

I biancoazzurri non molano e dopo il time out chiamato da Carolillostringono i ranghi, non permettono ai padroni di casa di completare la rimonta e dopo i due liberi realizzati da Stefanini portano a casa il match chiudendolo sul risultato di 71-74. Partita sofferta con una vittoria che permette alla Virtus di rimanere prima in classifica in questa fase del torneo.

«Sapevamo di dover lottare contro una signora squadra così come sapevamo che ci sarebbe voluta la migliore Virtus qui al Pala Pentemele. E’ stata un settimana difficile fisicamente, coronata da due vittorie. Dopo Capo d’Orlando siamo riusciti a fare soltanto un allenamento, ma questa squadra ha tenuto duro, rischiando solo nel finale. Adesso cogliamo al volo il riposo fornito da queste festività pasquali ben sapendo che ci manca ancora una vittoria per avere la matematica certezza di qualificazione ai playoff», è il commento di coach Carolillo.

E dunque la Virtus Basket Molfetta tornerà in campo domenica 7 aprile al Pala Poli alle ore 20 per sfidare Sala Consilina.

DAI Optical Virtus Basket Molfetta: Aramburu 17, Sirakov 10, Calisi 4, Stefanini 17, Formica 16, Paglia 2, Gloria 8, Giorgini 0, Annese ne, Mezzina ne Sadreika ne. All. Carolillo.

Viola Pallacanestro Reggio Calabria: Tyrtyshnyk 23, Binelli 17, Simonetti 8, Aguzzoli 7, Maksimovic 7, Seck 5, Cassel 4, Mavric 0, Konteh ne, Mazza ne, Pucinotti ne, Russo ne. All. Cigarini

