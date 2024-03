Basket B/M, un monumentale CJ Taranto sfiora l’impresa a Imola

Un cuore grande come una casa. E il risultato che quasi passa in secondo piano. Perché i CJ Basket Taranto ha giocato una partita monumentale a Santarcangelo di Romagna, campo neutro, sfiorando l’impresa contro l’Andrea Costa Imola che si è poi imposta 1005-100 in una partita bellissima e da brividi nel turno infrasettimanale della ventottesima giornata, undicesima di ritorno del campionato di serie B Nazionale Old Wild West 2023/24 girone B.

La squadra di coach Cottignoli, nella solita emergenza ha ancora una volta gettato il cuore oltre l’ostacolo e nonostante una non buonissima partenza nel primo quarto andando sotto anche quasi di 20 a inizio seconda frazione ha saputo trovare le energie, la grinta e appunto il cuore per riaprire la partita, il tutto nonostante il problema dei falli che hanno condizionato in parte il finale in cui i rossoblu hanno via via perso Kovachev, Ambrosin e Reggiani. Ma nonostante questo hanno sempre tenuto aperta la partita con le triple di Ragagnin, Chiapparini e le giocate di capitan Conte. Alla fine per soli 5 punti festeggia l’Andrea Costa Imola ma Taranto si prende gli applausi di tutti con orgoglio e sentimento.

Coach Cottignoli conferma il quintetto di domenica scorsa col ritrovato capitano Conte con Ambrosin, Reggiani, Kovachev e Ragagnin. Coach Di Paolantonio inizia con Crespi, Ranuzzi, Aukstikalnis, Drocker e Sorrentino.

Di Taranto il primo canestro con Conte, poi inizia il suo personale show del primo quarto Aukstikalnis, con la tripla di Ranuzzi il primo allungo dei padroni di casa rintuzzato dalla schiacciata di Kovachev. Aukstikalnis si scatena, le sue triple aprono e chiudono il break di Imola che con un 12-2 va avanti di 12.

Taranto però non si scompone, infila due triple con Reggiani e Chiapparini e dimezza il gap ma il cestista lituano rimarca la sua superiorità nel tiro da fuori, chiude il quarto in doppia cifra con 4 triple a segno e un gran contributo per il 29-17 alla prima sirena.

Ancora Taranto, stavolta con Kovachev ad aprire le danze del secondo quarto ma la tripla di Marangoni firma il +13 nuovo massimo vantaggio imolese. Taranto reagisce ancora con due triple di capitan Conte e una di un ispiratissimo Kovachev per il -8. Il CJ ora soffre le giocate di Marangoni che riporta in pochi possessi Imola sul +13 e allora ci pensa Ragagnin che entra in tabellino con una tripla.

A metà quarto coach Cottignoli dà fiducia a Montanaro, l’under Virtus lo ripaga col canestro del -5, poi Ragagnin e Chiapparini vanno fino in fondo e portano Taranto a -2. Serve una tripla di Corelli per rianimare Imola che prova a riallungare ma viene “frenata” dalla tripla di Reggiani che manda le squadre all’intervallo con il CJ sotto 54-47.

Come nel primo quarto è capitan Conte ad aprire le ostilità anche alla ripresa del match, la stessa cosa fa Aukstikalnis ritrovando la mano calda di inizio gara. Ranuzzi riscrive il +10 ma Chiapparini e Ragagnin tengono botta canestro su canestro ai padroni di casa fino all’ennesima tripla di Aukstikalnis che vale il +12 interno.

Si scatena anche Drocker, non è un momento facile per Taranto che sprofonda a -17 ma prova a uscirne con un paio di triple di Ragagnin e Chiapparini e ci riesce perché nel finale di quarto è ancora il baby Montanaro a infilare un’altra tripla per il 77-68 che tiene aperta, apertissima la partita.

E Taranto inizia in fiducia l’ultimo quarto con Ragagnin che segna 5 punti in fila per il -6. Il play/guardia rossoblu è scatenato, trova anche un fallo sul tiro dalla distanza e fa 3/3 dalla lunetta per il -5. Come nel terzo quarto la tripla di Corelli arriva in soccorso dell’Andrea Costa che ricaccia il CJ a -8. Ci pensa Chiapparini ma soprattutto la tripla di Conte ad accendere il sogno rossoblu, -3 a 6’ dalla fine. Taranto però ha il problema dei falli, Imola lo sa e si butta dentro, porta a casa un 4/4 sui liberi ma soprattutto costringe al 5° fallo prima Kovachev e poi Amborsin che lasciano la squadra di fatto senza lunghi.

Il cuore del CJ è grande, a volte un po’ ingenuo, arrivano tante palle recuperate ma anche qualche canestro facile sbagliato in contropiede in campo aperto, poi ci pensa Reggiani con la tripla del -6 e capitan Conte a trovare il fallo e i liberi del -4 a 3’ dalla fine. La partita si accende, anche troppo, arrivano due tecnici, uno per Aukstikalnis e uno per Reggiani ma è il suo 5° fallo.

Taranto chiude con 5 “piccoli” con Montanaro e Gigante in quintetto. Imola intanto trova due triple vitali con Ranuzzi e Corcelli che di fatto chiudono la partita. Ma non per l’enorme cuore del CJ Basket che la riapre magicamente nell’ultimo minuto con un’azione da 4 punti, tripla di Chiapparini e fallo subito da Conte che va di lunetta. Ancora Corcelli però scrive la parola fine anche se Chiapparini è l’ultimo ad arrendersi allungando la sua serie di triple finali fino a quota 26.

Il campionato del CJ Basket Taranto non si ferma, si torna a casa, sabato è già tempo di tornare in campo, al PalaMazzola che dovrebbe essere riaperto al pubblico a piena capienza, contro l’ex capolista Ruvo di Puglia. Siateci.

ANDREA COSTA IMOLA – CJ BASKET TARANTO 105-100

Parziali: 29-17, 26-30, 24-21, 26-32

Andrea Costa Imola: Lukas Aukstikalnis 23 (2/5, 6/10), Alex Ranuzzi 17 (4/9, 2/3), Gian marco Drocker 14 (4/6, 0/5), Riccardo Crespi 13 (5/7, 0/0), Nunzio Corcelli 13 (1/2, 3/3), Tommaso Marangoni 12 (2/2, 1/4), Lucio Martini 9 (2/2, 0/0), Dejan Bresolin 4 (2/2, 0/0), Gianmarco Sorrentino 0 (0/0, 0/1), Diego Ronchini 0 (0/0, 0/0). All. Di Paolantonio.

STAT AC – Tiri liberi: 25 / 31 – Rimbalzi: 39 9 + 30 (Riccardo Crespi 11) – Assist: 17 (Gian marco Drocker 4)–

CJ Basket Taranto: Matteo Chiapparini 26 (5/6, 5/9), Gianmarco Conte 23 (3/7, 3/5), Giovanni Ragagnin 20 (2/6, 3/6), Francesco Reggiani 12 (1/5, 3/9), Martin Kovachev 12 (4/5, 1/2), Francesco Montanaro 5 (1/1, 1/2), Matteo Ambrosin 2 (1/3, 0/1), Eugenio Gigante 0 (0/0, 0/0), Stefano Pichierri 0 (0/0, 0/0), Matteo Minelli 0 (0/0, 0/0). All. Cottignoli.

STAT TA – Tiri liberi: 18 / 27 – Rimbalzi: 25 6 + 19 (Martin Kovachev 6) – Assist: 14 (Giovanni Ragagnin 6)

Arbitri: Giustarini Igor di Grosseto e Guercio Daniele di Ancona.

Usciti per falli: Kovachev, Ambrosin, Reggiani (TA) e Marangoni (AC).

Note: partita giocata in campo neutro a Santarcangelo di Romagna.

