Basket B/M, assenze fatali: CJ Taranto crolla a Imola

La sfortuna continua ad abbattersi sulla squadra del CJ Basket Taranto, già alle prese con una stagione costellata da peripezie e complicazioni sia sul campo che al di fuori.

Nell’ultimo sfortunato capitolo di questa stagione, la formazione rossoblu subisce una doppia tegola con il forfait di Thioune, aggiuntosi a quello del capitano Conte. Questa congiunzione di assenze si rivela fatale nel turno infrasettimanale contro i Blacks Faenza, incontro conclusosi con un ampio 95-60 nella ventesima giornata del campionato di serie B Nazionale Old Wild West 2023/24 nel girone B.

La mancanza del pivot titolare, infortunato alla spalla destra durante l’ultima partita, sommata all’indisponibilità del capitano e con Casanova ancora alla ricerca della migliore condizione, lasciano Taranto con poche risorse per contrastare l’aggressività dei faentini. Questi ultimi si dimostrano letali dalla lunga distanza, mettendo a segno ben 17 triple distribuite in modo equo, con ben 5 giocatori che raggiungono la doppia cifra. Tra le fila del CJ, spicca la prestazione di Kovachev, autore di 22 punti e a un passo dalla doppia doppia con 9 rimbalzi, i 14 punti di Fresno e il contributo nel quarto periodo del giovane talento Montanaro, scuola Virtus Taranto.

Il coach Cottignoli decide di schierare Fresno, Reggiani, Casanova, Valentini e Kovachev in quintetto. Il suo omologo, coach Lotesoriere, risponde con Poggi, Pastore, Tomasini, l’ultimo arrivato Poletti e Siberna. La partita inizia incoraggiante per Taranto con un break di 5-0 dopo il libero di Poletti, con Fresno e Kovachev che mettono a segno canestri.

Tuttavia, Faenza entra in gioco, pareggiando a 10 grazie a Poletti, Pastore e Poggi. Il vantaggio passa a Faenza con Poggi che segna da tre, ma Taranto risponde con Ambrosin, che con un fallo subito completa un gioco da 4 punti per il 13-15. Nonostante la buona prova di Reggiani e la tripla di Vico, il primo quarto termina con Faenza avanti 22-16 grazie a micidiali triple di Petrucci e Vico.

Il secondo quarto vede Faenza allungare il vantaggio a +8, ma Taranto cerca di reagire con la tripla di Reggiani. Casanova assiste Fresno, che completa un gioco da tre punti dopo aver subito fallo, ma Poletti risponde dall’altra parte, portando il punteggio a 28-22. Faenza accelera con Petrucci e Galassi, allargando il divario a +11 e costringendo coach Cottignoli a un timeout. Taranto cerca di risollevarsi con Reggiani, che segna con un canestro, fallo e libero, ma Faenza continua a colpire dalla lunga distanza. Un break di 15-1 manda Taranto all’intervallo sotto pesantemente, 48-26.

La ripresa inizia con Faenza che mantiene il controllo, allungando ulteriormente il vantaggio a +25. Taranto cerca di reagire con il primo canestro di Valentini e una tripla successiva, portando il parziale a 0-5. Kovachev si fa valere con 7 punti, riducendo il distacco a -17. Tuttavia, Faenza risponde con tre triple consecutive di Pastore e Vico, portando il divario a -24. Questo segna praticamente la fine della partita, con Faenza allargare la forbice del punteggio e concludendo il terzo quarto sul 74-42.

L’ultimo quarto diventa un “garbage time”, un tempo utile per Kovachev che raggiunge il suo record personale in serie B con 22 punti, per Fresno che supera la doppia cifra, e soprattutto per Francesco Montanaro, talento del vivaio Virtus Taranto, che segna il suo secondo canestro “da grande” con la maglia rossoblu, dopo quello di Jesi. La partita si conclude con un netto 95-60.

Il CJ Taranto dovrà cercare di riprendersi nella prossima sfida al PalaMazzola contro la Ristopro Fabriano.

BLACKS FAENZA – CJ BASKET TARANTO 95-60

Parziali: 22-16, 26-10, 26-16, 21-18

Blacks Faenza: Mitchell Poletti 16 (4/8, 1/4), Sebastian Vico 14 (1/3, 4/7), Giovanni Poggi 12 (4/6, 1/1), Andrea Pastore 12 (0/0, 4/8), Luca Galassi 11 (1/1, 3/10), Giacomo Siberna 8 (1/1, 2/5), Francesco Papa 7 (2/3, 1/2), Marco Petrucci 7 (2/2, 1/4), Simone Tomasini 4 (1/3, 0/3), Marcel Belmonte 2 (1/2, 0/0), Moustapha Ndiaye 2 (0/1, 0/0), Luca Bendandi 0 (0/0, 0/1). All. Lotesoriere.

CJ Basket Taranto: Martin Kovachev 22 (7/9, 1/1), Lucas Fresno 14 (2/7, 3/6), Francesco Reggiani 7 (1/6, 1/4), Matteo Ambrosin 7 (0/2, 2/4), Luca Valentini 3 (1/2, 0/1), Giovanni Ragagnin 3 (1/5, 0/3), Rafael Casanova 2 (1/3, 0/2), Francesco Montanaro 2 (1/1, 0/0), Eugenio Gigante 0 (0/0, 0/0), Elhadji Thioune 0 (0/0, 0/0), Gianmarco Conte 0 (0/0, 0/0). All. Cottignoli.

Arbitri: Scaramellini Elia di Colli Al Metauro (PU) e Ferrara Claudia di Ferrara (FE).

STAT BF – Tiri liberi: 10 / 14 – Rimbalzi: 49 18 + 31 (Giovanni Poggi 10) – Assist: 31 (Francesco Papa 6); STAT TA – Tiri liberi: 11 / 15 – Rimbalzi: 23 3 + 20 (Martin Kovachev 9) – Assist: 21 (Giovanni Ragagnin 5)

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author