Basket, la Happy Casa Brindisi risolve il contratto di JaJuan Johnson

Happy Casa Brindisi comunica di aver risolto consensualmente, in data odierna, il rapporto contrattuale che legava l’atleta JaJuan Johnson alla società biancoazzurra. Nella nota stampa ufficiale del club si legge: “Al giocatore va il nostro ringraziamento per l’impegno profuso, augurandogli le migliori fortune personali e professionali per il prosieguo della sua carriera”.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author