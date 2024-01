Lecce, ingaggiato un giovane centrocampista svedese

Il Lecce ha ufficializzato l’acquisito, a titolo definitivo dal Vasalunds IF, Ben Basaric, centrocampista svedese classe 2006. In Svezia ha già debuttato in prima squadra con il Vasalund, che milita in terza serie: in questa stagione 10 presenze e 1 gol.

