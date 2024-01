Basket B/M, Lions Bisceglie ko: debutto amaro per coach Origlio

Stop per i Lions Bisceglie sul parquet di Cerreto d’Esi, casa di Fabriano, nel confronto valido per il ventesimo turno del Girone B della Serie B Nazionale.

Debutto con sconfitta per coach Agostino Origlio al termine di una sfida contrassegnata da un avvio balbettante e dalle eccessive sbavature che hanno più volte impedito il completamento della rimonta.

Nerazzurri in bonus già dopo due minuti e mezzo di gioco, padroni di casa subito aggressivi: 8-2. Replica dei Lions nel cuore della prima frazione (12-8), ma i troppi errori in attacco e le cinque palle perse hanno penalizzato gli ospiti, puniti dalla tripla di Negri allo scadere (23-14).

Sussulto del collettivo marchigiano in apertura di secondo periodo (33-16), al quale il team biscegliese ha risposto, trascinato da Chessari, risalendo sul -11 (34-23 al 15’) e ancora sul -10 (44-34 poco prima dell’intervallo lungo). Due le opportunità offensive sciupate in apertura di terzo quarto sul -8 (50-42) e puntualmente punite da Fabriano.

Lions nuovamente sotto di sole otto lunghezze al 32’ (tripla di Chiti per il 61-53) ma qualsiasi tentativo di ricucire ulteriormente il gap si è scontrato con la serata negativa in attacco dell’intera squadra. I 15 palloni sprecati, il 4/19 dal perimetro e il 18/42 da due sintetizzano una partita nata storta, che Bisceglie non è riuscita a raddrizzare nonostante l’impegno profuso. Doppia doppia per Janko Cepic (15 punti e 10 rimbalzi).

Giovedì pomeriggio la ripresa del lavoro in vista della trasferta di domenica nel domicilio dell’Andrea Costa Imola.

FABRIANO-LIONS BISCEGLIE 81-67

Fabriano: Stanic 14, Centanni 14, Negri 20, Granic 14, Bedin 1, Gnecchi 11, Giombini 7, Bandini, Rapini, Carsetti, Romagnoli. N.e.: Nkot Nkot. All.: Niccolai.

Lions Bisceglie: Rodriguez Suppi 6, Maralossou 4, Chiti 12, Cepic 15, Dip 6, Chessari 11, , Turin 7, Divac 4, Abati Tourè 2. N.e.: Lanotte. All.: Origlio.

Arbitri: Alessi di Lugo di Romagna (Ravenna) e Ricci di Perugia.

Parziali: 23-14; 46-34; 59-50.

Note: uscito per cinque falli Rodriguez Suppi. Tiri da due: Fabriano 24/52, Bisceglie 18/42. Tiri da tre: Fabriano 4/13, Bisceglie 4/19. Tiri liberi: Fabriano 21/32, Bisceglie 19/20. Rimbalzi: Fabriano 43, Bisceglie 36. Assist: Fabriano 14, Bisceglie 7.

