Basket B/Int: Brain Dinamo Brindisi, arrivano in 3 dall’Aurora BR

La Brain Dinamo Brindisi è ha ingaggiato tre nuovi atleti provenienti dall’Aurora Brindisi: Davide Aloisio, Riccardo Calcagni e Simone Paciullo.

A seguito dell’accordo siglato in estate tra le società, con l’Aurora Brindisi che è diventato club satellite della Brain Dinamo, i tre giovani atleti, punte di diamante del settore giovanile aurorino, entrano ufficialmente a far parte della formazione allenata da coach Antonio Cristofaro che affronterà il prossimo campionato di Serie B Interregionale.

Davide Aloisio, ala di 190 cm (2005), Riccardo Calcagni, ala di 190 cm (2006) e Simone Paciullo, playmaker di 176 cm (2005), hanno condiviso tutto il loro percorso nelle giovanili dell’Aurora, raggiungendo importanti traguardi a livello personale e di squadra, tra i quali: partecipazione alle finali nazionali U14 a Cagliari e 3vs3 nella fase finale a Jesolo, varie convocazioni nelle rappresentative della Puglia e il quarto posto nella Divisione Nazionale Giovanile – DNG nella passata stagione.

Per Aloisio e Paciullo nella scorsa stagione è arrivato l’esordio in un campionato senior con la maglia dell’Assi Brindisi in Serie C Silver, mentre Calcagni è stato convocato nella nazionale di categoria e ha aggiunto al suo palmares la vittoria del torneo 3vs3 nazionale nel 2023, ottenendo tra l’altro la nomina di MVP dello stesso torneo.

Un curriculum di alto livello a dispetto della giovanissima età dei tre atleti: l’occasione di far parte di un roster competitivo come quello della Brain in Serie B potrà essere un ottimo trampolino di lancio per questi ragazzi, proseguendo nello straordinario percorso di crescita di cui sono stati protagonisti con l’Aurora Brindisi e di cui continueranno ad essere punto di riferimento per le formazioni di categoria.

