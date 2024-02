Basket B/F, Taranto schiaccia Maddaloni: quinto successo di fila

Cinquina e caccia al tombolone. Ovvero ai playoff promozione: la Nuovi Orizzonti inanella il quinto successo consecutivo del 2024 e consolida il secondo posto nel girone A della Serie B nazionale femminile, a quota venti, al termine della quinta giornata di ritorno.

La vittima sacrificale stavolta è la Mac Management Maddaloni sconfitta con il risultato di 72-31 (29-5, 36-11, 64-21). Un match giocato a senso unico al PalaMazzola. Troppo grande il divario tra le due formazioni, che hanno diverse ambizioni. Partita chiusa già nel primo periodo, vinto dalle ioniche con il punteggio di 29-5. Coach Orlando, poi, ha potuto fare ricorso a un ampio turnover – non gli sono mancate le soluzioni, pur dovendo fare a meno di capitan Gismondi per infortunio.

Tante le giocatrici in doppia cifra: da Annapia Molino (top scorer con 13 punti) a Claudia Tagliamento, da Yaroslava Ivaniuk a Erika Martelli. Una prova corale che ha dato esito positivo. Così, con questi numeri (6 vittorie consecutive, 10 successi complessivi su 12partite), con quest’ultima netta affermazione e con le prestazioni in crescendo offerte sul parquet di gioco, Taranto lancia il guanto di sfida alla capolista imbattuta Virtus Ariano Irpino, che sarà il prossimo avversario nel big match in programma domenica 11 febbraio nel

capoluogo della provincia di Avellino.

Il match Taranto-Maddaloni – Starting line up Nuovi Orizzonti: Smaliuk, Tagliamento, Lucchesini, Martelli, Ivaniuk. Coach Santoro risponde con Ferraro, Mottola, Diop, Greta e Alice Monda. Il primo canestro dell’incontro lo firma Tagliamento. Segue la tripla di Lucchesini, il canestro di Smaliuk per un super avvio: sul 7-0 arriva il time out dell’allenatore della Uniogirls. Lucchesini dalla lunga distanza va a segno ancora. Poi Martelli a tutto campo non si lascia tradire dall’emozione. Alice Monda, tra le ospiti, rompe il digiuno. La imita Diop dopo i canestri di Tagliamento e Lucchesini. Quest’ultima lascia il posto ad Annapia Molino, che entra subito in partita. Trascinata da Ivaniuk e dalla sue triple, la Dinamo chiude con un ampio vantaggio il primo quarto di gioco.

Nel secondo periodo Maddaloni prova a inventarsi qualcosa, ma prevale la confusione nella costruzione delle azioni che si infrangono sulla solida difesa ionica, protetta anche dalla rientrante Marzia Varvaglione. Il punteggio rimane inchiodato sul 33-9 e coach Orlando chiama time out. Nel secondo quarto di gioco si segna poco:più che le difese, agli attacchi prevalgono gli errori; ma nel terzo il vantaggio raggiunge e supera i quaranta punti.

Il secondo tempo è ordinaria amministrazione. Taranto gioca in scioltezza: il pick and roll di Ivaniuk per Martelli è una delizia. Migliora il rendimento offensivo di Smaliuk, a canestro va anche Carol Manco. Le padroni di casa, che ormai giocano con intensità per l’intera durata delle partite, senza cali di attenzione, non si fermano e migliorano anche il rapporto con i tiri liberi (solo 1-7 nei primi due periodi). Nell’ultimo quarto di gioco c’è gloria anche per Silvia Gobbi, a segno tre volte. Finisce tra gli applausi del sempre caldo pubblico del PalaMazzola.

Nuovi Orizzonti Taranto – Mac Management Maddaloni 72-31 (29-5, 36-11, 64-21)

Taranto: Smaliuk 9, De Pace, Tagliamento 11, Gobbi 6, Varvaglione, Lucchesini 9, Turco, Cascione, Martelli 10, Molino 13, Ivaniuk 11, Manco 3. All. William Orlando – 1* ass.all. Mimmo Calviello.

Maddaloni: D’Ambrosio 5, Ferraro 2, Hristova, Ilika, Mottola 6, Greta Monda, Alice Monda 11, Barbato, Carturan, Posillo, Diop 7. All. Luigi Santoro – 1* ass. all.Francesco Callipo).

Note: spettatori 200 circa. Uscite per 5 falli: Greta Monda (Maddaloni). Nessuna uscita per Taranto.

Arbitri: Giorgia Carella e Daniele Serra di Brindisi.

Quintetti iniziali: Smaliuk, Tagliamento, Lucchesini, Martelli, Ivaniuk. Maddaloni: Ferraro, Mottola, Greta Monda, Alice Monda, Diop.

