Happy Casa Brindisi-Derthona 77-86: passo indietro dopo Pesaro

BRINDISI – Un’altra domenica nera per l’Happy Casa Brindisi, battuta in casa (77-86) da una Bertram Tortona che coach Walter De Raffaele sta ricostruendo in chiave playoff sfruttando le potenzialità di un roster che non merita l’attuale posizione di classifica. I biancoazzurri hanno lottato sino all’ultimo ma dopo il -3 dell’intervallo lungo (39-42) hanno fatto fatica a ridurre il gap. Senza dimenticare che la squadra di coach Sakota è ancora senza un pivot di ruolo, mentre i piemontesi sono ben attrezzati sotto le plance. E’ finita 77-86 con Sneed miglior realizzatore (19 punti), seguito da Morris (18). Per la Bertram il top scorer è stato Ross con 16 punti. Domenica prossima la NBB affronterà in trasferta l’Olimpia Milano prima di una doppia settimana di stop.

