Basket A2/M, Nardò: la ricetta di Mecacci, ‘Lavorare duro per la salvezza’

Schietto e diretto, Matteo Mecacci ha preso la parola per la prima volta da head coach del Nardò, esprimendo la sua determinazione a guidare la squadra fuori dalle difficoltà attuali. In una conferenza stampa tenutasi al Pala San Giuseppe di Lecce, il nuovo allenatore ha parlato senza fronzoli della situazione del club e delle sfide future.

“Voglio ringraziare il club e Matteo Malaventura per avermi scelto e saluto Luca Dalmonte, un grande allenatore che ha raggiunto l’obiettivo la scorsa stagione”, ha esordito Mecacci.

Parlando del suo nuovo incarico, ha spiegato: “Le prime impressioni sono positive. La società è ben strutturata, ma la squadra sta attraversando un momento difficile, come dimostra il cambio di allenatore. Serve lavorare su certezze da ritrovare, non nel mercato, ma nei giocatori stessi”.

Mecacci ha messo in evidenza il suo approccio pragmatico, che mira a migliorare le prestazioni collettive: “Ogni vittoria conta in questo campionato. L’obiettivo è salvarci e farlo con determinazione, anche se non possiamo fare miracoli. Dobbiamo diventare una squadra più lineare e coesa”.

In merito ai singoli, ha lodato Woodson: “È un ottimo giocatore, dobbiamo aiutarlo a integrarsi nel gioco di squadra”.

Sulle sfide future, l’allenatore ha ribadito l’importanza della continuità: “La squadra deve stabilizzarsi e lavorare duramente per uscire da questa situazione. Ci sono 22 giornate, il cammino è lungo”.

Infine, Mecacci ha parlato del legame con la città e il campionato: “Nardò è una piazza calorosa, io al Sud ci sto bene. Il calendario è difficile, ma dobbiamo farci trovare pronti.” Ha concluso sottolineando la necessità di un sostegno compatto da parte dell’ambiente e dei tifosi: “La salvezza sarà come vincere il campionato”.

A fianco di Mecacci, il direttore sportivo Matteo Malaventura ha confermato l’impegno della società: “Siamo in una situazione difficile, ma dobbiamo restare compatti e lavorare duramente. Se riusciremo a salvarci, sarà come uno scudetto”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author