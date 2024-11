Basket A2/M, Nardò: banco di prova durissimo con la capolista Rieti

La prossima partita con la Real Sebastiani Rieti, attuale capolista della Serie A2 insieme a Cantù e Rimini con 12 punti, rappresenta un banco di prova durissimo per HDL Nardò Basket. Dopo le preziose vittorie contro Bologna e Brindisi, l’atmosfera in casa granata è di fiducia, ma la sfida con i laziali sarà di tutt’altra intensità. L’obiettivo è resettare e prepararsi al meglio, contro un’avversaria che ha vinto sei delle sette gare disputate.

Coach Luca Dalmonte conosce bene il valore della Real Sebastiani: “Rieti merita la posizione in classifica che occupa. Sono una squadra aggressiva e solida in difesa, ben orchestrata da un allenatore di qualità. Hanno ruoli definiti e un’identità di gioco precisa, con singoli di alto livello. È un avversario complicato, ma proprio per questo la sfida è stimolante”.

In evidenza, dopo le vittorie contro le big, c’è Lorenzo Donadio. La giovane guardia ha alzato il suo rendimento, diventando un’opzione chiave per il Toro. “Le due vittorie ci danno fiducia, ma dobbiamo resettare. Rieti è forte, prima in classifica, sarà una battaglia. Giocare in casa ci dà un vantaggio, dobbiamo mantenere aggressività e compattezza e lottare su ogni pallone. Per quanto mi riguarda, sono contento della prestazione a Brindisi, ma è merito della squadra: ho seguito le indicazioni del coach, essendo solido in difesa e pronto in attacco”.

Il match tra HDL Nardò Basket e Real Sebastiani Rieti si disputerà domenica 3 novembre al Pala San Giuseppe di Lecce, con palla a due alle ore 18. Arbitri della gara saranno Daniele Alfio Foti (Milano), Umberto Tallon (Bologna) e Andrea Agostino Chersicla (Lecco).

I biglietti sono disponibili in prevendita su Vivaticket o presso la sede di Nardò Basket, con la possibilità di acquistare anche al botteghino il giorno della partita. Come sempre, HDL Nardò promuove la solidarietà: i proventi dei biglietti del parterre saranno destinati all’Asd Lupiae Team Salento – Basket in carrozzina. La partita sarà trasmessa in diretta streaming per gli abbonati su LNP Pass.

