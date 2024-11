Basket B2/M, CJ Taranto “emigra” a Castellaneta per il derby con Corato

Il CJ Basket Taranto giocherà domani, sabato 2 novembre alle ore 21, nella Tensostruttura “Dimastrochicco” di Castellaneta, per il derby contro il Basket Corato, valido per la settima giornata del campionato di Serie B Interregionale, girone G.

Una serie di circostanze negative ha obbligato la squadra rossoblù a spostarsi dalla propria casa abituale, il PalaMazzola, per affrontare una sfida cruciale in trasferta contro una formazione che occupa le zone basse della classifica, proprio dove attualmente si trova il CJ Taranto, ancora in cerca della prima vittoria stagionale.

L’allenatore, coach Orlando, si mostra fiducioso nonostante le difficoltà: “Continuo a vedere dei miglioramenti. Stiamo recuperando giocatori, ci alleniamo meglio e con maggiore intensità. Contro Corato sarà una partita importante, intensa e di carattere. Il fatto di non poter giocare nel nostro palazzetto è un ostacolo, ma sono sicuro che i ragazzi sapranno reagire con grinta”.

L’appuntamento è fissato per le ore 21 presso la Tensostruttura “Dimastrochicco” in via Aldo Moro a Castellaneta, con ingresso libero e un invito rivolto a tutti i tifosi e agli appassionati di basket della zona. A dirigere la partita saranno gli arbitri Eros Marseglia di Mesagne e Mario Stanzione di Molfetta.

