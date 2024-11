Basket B2/M, big match: Monopoli sfida la capolista Adria Bari

Palla a due domenica alle 18.00. Dopo l’entusiasmante vittoria in trasferta contro Brindisi, la Manelli Basket Monopoli torna a giocare in casa per un altro confronto ad alta tensione. Domenica 3 novembre alle 18, presso la tensostruttura di via Amleto Pesce, i monopolitani affronteranno la Tecnoeleva Adria Bari, in quella che si preannuncia come una vera e propria “Operazione aggancio”.

Bari guida infatti la classifica insieme ad Avellino e Brindisi, con due punti di vantaggio su Monopoli, Bisceglie e Molfetta. Per l’occasione, sarà il debutto casalingo del coach Sergio Carolillo, reduce dall’ottimo esordio vincente al Pala Zumbo di Brindisi. L’assistant coach Alessandro Ostuni ha presentato così la sfida: «C’è grande voglia di dare continuità al successo di Brindisi. Ci aspetta un match difficile contro un avversario che sta esprimendo un gioco spettacolare e molto efficace. Bari è una squadra affiatata, con un basket veloce e tanti tiri da tre punti, capace di mantenere un equilibrio tra giocatori esperti e giovani promettenti».

Ostuni ha sottolineato l’importanza di affrontare la partita con il giusto spirito: «La vittoria a Brindisi ci ha dato serenità e fiducia, e vogliamo sfruttare questo momento positivo. Laquintana? Vanni è a disposizione e non dovrebbero esserci problemi per il suo impiego». Giocare davanti al proprio pubblico sarà cruciale: «Il supporto dei tifosi ci dà un’energia speciale, fondamentale per affrontare sfide di questo calibro», ha concluso Ostuni.

Programma della 7a giornata

Benevento-Avellino (sab. ore 18.00)

Bisceglie-Brindisi (sab. ore 20.00)

Taranto-Corato (sab. ore 21.00)

Mola-Canosa (dom. ore 18.00)

Manelli Monopoli-Adria Bari (dom. ore 18.00)

Termoli-Molfetta (dom. ore 18.00)

Classifica

Brindisi, Avellino, Bari 10 punti

Bisceglie, Monopoli, Molfetta 8 punti

Benevento, Termoli 6 punti

Corato, Canosa, Mola 2 punti

Taranto 0 punti

