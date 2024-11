Basket B/M, Ruvo torna in Toscana per sfidare Piombino

La Crifo Wines Ruvo di Puglia torna in Toscana per la terza volta in stagione, affrontando la Solbat Golfo Piombino (3-4) nel primo match di novembre. La squadra di coach Signorelli, tra le più giovani della categoria, ha trovato una buona coesione dopo un inizio difficile, rendendosi particolarmente pericolosa in casa, dove ha subito un’unica sconfitta di misura contro la Pielle Livorno. Ruvo, d’altra parte, rimane imbattuta in trasferta, pronta a difendere questo record lontano dal PalaColombo.

QUI RUVO: I ragazzi di coach Rajola arrivano a Piombino con quattro vittorie consecutive e un entusiasmo crescente. Nell’ultimo incontro casalingo contro Salerno, Musso e compagni hanno superato una partenza lenta per poi dominare per 36 minuti. A livello statistico, Jackson ha ripreso il titolo di miglior realizzatore della Serie B Old Wild West con una media di 21.8 punti per partita, mentre Borra, pur scendendo al secondo posto tra i rimbalzisti, mantiene una solida media di 9.4 rimbalzi. Con Conte in fase di recupero, Rajola potrà contare su una squadra determinata a continuare la striscia vincente e a violare il PalaTenda.

QUI PIOMBINO: La Solbat Golfo Piombino esce sconfitta dalla sfida equilibrata con Sant’Antimo, ma ha mostrato di avere le qualità per puntare ai play-in. Il roster gialloblù, guidato dall’americano Tyler Cartaino (14.6 punti di media) e dall’ala centro Lorenzo De Zardo (10.4 punti e 5.7 rimbalzi a partita), si dimostra giovane e ben organizzato. Matteo Nicoli (11.9 punti di media) è una pedina chiave, mentre Frattoni e Onojaife offrono un contributo essenziale nelle rotazioni. I toscani puntano a riscattarsi di fronte al proprio pubblico e venderanno cara la pelle per tornare al successo.

ULTIMO PRECEDENTE: Il 12 maggio 2024, Piombino superò Ruvo 75-67 in gara 4 dei quarti di finale play-off, prolungando la serie alla “bella”, poi vinta dai pugliesi. Venucci (ora alla Pielle Livorno) fu decisivo con 25 punti, seguito dai 17 di Piccone, ora ad Agrigento. A Ruvo non bastarono i 24 punti di Jackson.

Sarà una battaglia intensa al PalaTenda, dove entrambe le squadre cercheranno di dare continuità alle proprie ambizioni stagionali. La Crifo Wines Ruvo di Puglia dovrà dimostrare solidità e concentrazione per mantenere l’imbattibilità in trasferta, mentre Piombino farà leva sul fattore campo per invertire la rotta. Palla a due domenica alle 18:00.

