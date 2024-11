Basket C/M, Molfetta va a caccia del tris di vittorie

Molfetta punta a chiudere un importante tris di successi nel quinto turno di Serie C interregionale. Dopo le vittorie contro Potenza (in casa) e Brindisi (in trasferta), l’occasione arriva domenica contro il Basket Francavilla, unica squadra ancora imbattuta tra le capoliste del girone. Se il team di coach Solimini riuscirà a conquistare i due punti, completerà una striscia di vittorie consecutive fondamentale per dare prova di continuità, elemento finora assente in questo avvio di stagione segnato da due sconfitte e due successi.

«È vero, abbiamo iniziato male con due sconfitte», ha dichiarato Julien Delmas, play-maker e guardia francese della Clean Up Molfetta. «Contro Monteroni avremmo potuto vincere, ma siamo stati bravi a ribaltare la situazione con due vittorie consecutive. L’ultima, sul campo di Brindisi, ha mostrato la nostra solidità, riuscendo a resistere a due tentativi di rimonta e chiudendo 78-81».

La squadra di coach Gesmundo deve trovare una continuità che le consentirebbe di restare in alto in classifica. Le vittorie contro Potenza e Brindisi hanno già migliorato la situazione, portando Molfetta a 4 punti, poco dietro il gruppo di testa formato da Foggia, Mesagne, Castellaneta e Francavilla. Quest’ultima, guidata da coach Caforio, è reduce da tre successi consecutivi e può contare su un roster di livello: spiccano Floreani, ala piccola da 22 punti di media, il centro finlandese Liukko (211 cm), e giocatori come Urso, Madaro e Leo.

La prova per Molfetta sarà cruciale: trovare continuità e vincere davanti al proprio pubblico al PalaPoli. «Vogliamo vincere davanti ai nostri tifosi», ha ribadito Delmas. L’appuntamento è fissato per domenica 3 novembre, con palla a due alle ore 19.00 e apertura cancelli alle 18.00. L’evento sarà visibile in diretta sul canale YouTube del club, con biglietti al costo di 3 euro.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author