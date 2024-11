Basket C/M, NM Corato ospita la corazzata Lascuoladibasket Lecce

Domenica 3 novembre, alle ore 18:00, la Nuova Matteotti Corato torna in campo al PalaLosito per affrontare Lascuoladibasket Lecce, in una gara valida per la quinta giornata del campionato di Serie C Interregionale, Conference Sud, Girone 0. La squadra di Corato, reduce da una sconfitta al fotofinish sul campo di Monteroni, cercherà di riscattarsi di fronte ai propri tifosi.

Lascuoladibasket Lecce arriva alla sfida con un bottino di due vittorie (una delle quali a tavolino contro Cus Foggia) e due sconfitte, l’ultima subita in casa contro Castellaneta con un punteggio di 88-94. Il tecnico Daniele Michelutti, confermato alla guida del team, può contare su un roster ambizioso, costruito per puntare al salto di categoria.

Tra i protagonisti spiccano Federico Ingrosso, guardia del 1994 con una media di 12,7 punti a partita, Gianni Cantagalli, ala piccola classe 1988 con 17,7 punti di media, e Alex Ouandiè, ala ex Lions Bisceglie, che viaggia a 18,3 punti a gara. Accanto a loro, Laudisa, Vidakovic e Dosic completano una formazione in grado di mettere in difficoltà chiunque.

L’ultimo incontro tra Corato e Lecce, giocato al PalaLosito il 15 ottobre 2023, vide i leccesi imporsi all’overtime con il risultato di 70-75, trascinati dai 19 punti di Fumaneri. Il match di domenica sarà arbitrato dai signori Carella e Agresta di Brindisi. Una sfida tutta da vivere, con Corato pronta a vendere cara la pelle contro una delle squadre più temibili del torneo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author