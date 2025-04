Basket A2/M, Nardò: con Cento per salvare orgoglio e classifica

Domenica 13 aprile, alle 17.00, al Pala San Giuseppe di Lecce, l’HDL Nardò Basket ospita Sella Cento in una gara che vale più dell’aritmetica. Dopo la pesante sconfitta di Livorno, i granata sono chiamati a una reazione forte, tecnica ed emotiva, per chiudere con dignità una regular season che ha ormai il sapore amaro dei rimpianti.

Con tre partite da disputare e sei punti da recuperare sulla zona salvezza diretta, rappresentata proprio da Cento, il traguardo si fa proibitivo. Ma una vittoria potrebbe ridare morale e rilanciare Nardò nella corsa a una posizione più favorevole nella griglia play-out.

Cento arriva al match con 13 vittorie all’attivo e due sconfitte nelle ultime giornate, ma ha dato filo da torcere anche alla capolista Udine. La squadra guidata da Emanuele Di Paolantonio punta su un mix di talento ed esperienza: Davis (17.9 punti di media) e Devoe (15) guidano l’attacco, mentre l’ex Nba Carlos Delfino è fermo per problemi fisici.

Il match ha anche un sapore speciale per Renato Nicolai e Matteo Mecacci: il primo ha guidato Nardò nella passata stagione verso la salvezza, il secondo ha allenato Cento per cinque anni.

All’andata, Nardò rimontò nel terzo quarto ma si arrese all’overtime (82-76). Domenica servirà una prova di carattere per ribaltare i pronostici.

INFO BIGLIETTI E DIRETTA

I tagliandi sono acquistabili in prevendita su Vivaticket (con 1 euro di supplemento) e presso la sede del club in via Volta 5. Biglietti disponibili anche al botteghino prima del match. Diretta streaming su LNP Pass per gli abbonati. Arbitrano Bartoli, Bartolini e Roiaz.

