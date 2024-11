Basket B2/M, CJ Taranto: con Corato un’altra sconfitta pesante

Una serata da dimenticare per il CJ Basket Taranto, che incassa la settima sconfitta consecutiva nel campionato di Serie B Interregionale, Girone G. La squadra rossoblù, costretta dalle difficoltà logistiche a disputare la partita alla Tensostruttura “Dimastrochicco” di Castellaneta, perde nettamente 65-94 contro la FAS Basket Corato nell’anticipo della settima giornata.

Taranto inizia male, subendo subito un parziale di 3-12, ma prova a rialzarsi con un ispirato Giovara, autore di 24 punti. Grazie anche al contributo di Amorelli (13 punti) e degli altri compagni, tra cui Invidia, Salerno, Bitetti, Facciolà e i giovani Montanaro e Gigante, il CJ riesce a rimanere in partita fino all’ultimo quarto. Tuttavia, Corato, guidata dai canestri di un inarrestabile Jelic, piazza l’affondo decisivo e spezza definitivamente le speranze dei padroni di casa.

Coach Orlando schiera Gigante, Giovara, Bitetti, Facciolà e Salerno nel quintetto iniziale, mentre coach Gattone punta su Zustovich, Mariani, Petrovic, Nonkovic e Jelic. L’avvio è un incubo per Taranto: Corato scappa sul 12-3 grazie a Nonkovic e Jelic. Una tripla di Giovara e i punti di Amorelli dalla panchina permettono ai rossoblù di restare in scia, ma Corato continua a trovare risposte dalla sua panchina e chiude il primo quarto avanti 24-15.

Nel secondo quarto, Taranto risponde ai canestri di Cabodevilla e Perez con Bitetti, Invidia e Salerno, ma un nuovo black out permette agli ospiti di allungare fino al +17. Una tripla di Giovara e un break di 9-2 riducono il divario, ma Corato chiude il primo tempo avanti 42-30.

Il terzo quarto si apre con una sfida a distanza tra Salerno e Nonkovic. Amorelli e Bitetti segnano per Taranto, ma Corato mantiene il controllo grazie a Mariani e Zustovich. Nonostante un buon apporto dai giovani come Montanaro, il CJ non riesce a ridurre lo svantaggio e chiude il quarto sotto 53-62.

Nell’ultimo quarto, Corato scappa definitivamente con le triple di Lomello, Giovinazzo e Jelic, chiudendo ogni possibilità di rimonta. Taranto si arrende e la sconfitta è pesante: 94-65. Ora i rossoblù devono voltare pagina e prepararsi alla trasferta di domenica 10 novembre a Mola, cercando il riscatto e i primi punti della stagione.

CJ TARANTO – FAS CORATO 65-94

Parziali: 15-24; 30-42; 53-62

CJ Basket Taranto: Giovara 24, Montanaro 3, Gigante, Amorelli 13, Invidia 8, Petraroli, Casalino, Sarli Ne, Facciolà 5, Salerno 5, Bitetti 7. All. Orlando

Fas Basket Corato: Giovinazzo 11, Zustovich 4, Cabodevilla 11, Perez 7, Lomello 5, Bavaro, Mariani 13, Petrovic 5, Diaz, Nonkovic 14, Ouattara 4, Jelic 20. All. Gattone

Arbitri: Eros Marseglia di Mesagne (BR) e Mario Stanzione di Molfetta (BA).

NOTE: gara disputata alla Tensostruttura “Dimastrochicco” di Castellaneta per indisponibilità del PalaMazzola

