Basket B2/M, percentuali basse fatali: Lions Bisceglie ko

Difficile vincere una partita segnando solo 59 punti con il 39% da due e il 22% da tre. I Lions Bisceglie, in una serata di scarsa efficacia offensiva, non sono riusciti a superare una Dinamo Brindisi che ha fatto della coralità il proprio punto di forza. Per la squadra di coach Fabio Saputo è arrivata così la seconda sconfitta consecutiva e la terza complessiva della stagione.

Eppure l’inizio sul parquet del PalaAssi di Trani era stato promettente: un canestro da tre punti di Dancetovic aveva regalato il +5 (10-5) ai nerazzurri. Gli ospiti, però, hanno reagito con una tripla del capitano Pulli, chiudendo uno 0-7 che ha ribaltato il punteggio. Il momento decisivo è arrivato nella seconda frazione, quando la Dinamo ha piazzato un parziale di 28-13, determinante per l’esito del match. L’ultimo vantaggio di Bisceglie, firmato da Okiljevic per il 23-19 al 12’, è stato seguito da un terrificante break di 3-24 che ha portato gli avversari sul 26-43, grazie ai canestri pesanti di Di Ianni, Greco e Calò.

Nel terzo periodo, i Lions hanno continuato a inseguire, riducendo lo svantaggio a -12 (41-53) con un canestro del capitano Dip. Tuttavia, il giovane talento Jovanovic, miglior marcatore della serata, ha respinto il tentativo di rimonta con una tripla decisiva. Anche quando Colombo ha accorciato le distanze dalla lunetta all’inizio dell’ultimo quarto, riportando Bisceglie a -10, e Rodriguez ha segnato per il -8 (51-59), le scarse percentuali al tiro hanno impedito ai nerazzurri di completare la rimonta (1/7 da tre negli ultimi dieci minuti). La Dinamo Brindisi, con Stonkus sugli scudi, ha gestito il vantaggio fino al 72-59 finale.

Una sconfitta amara da cui i Lions dovranno ripartire, con la necessità di lavorare sodo in vista del derby di domenica contro la Virtus Molfetta al PalaPoli.

Lions Bisceglie-Dinamo Brindisi 59-72

Lions Bisceglie: Rodriguez 16, El Agbani 2, Dancetovic 8, Trentini, Dip 6, Colombo 13, Di Camillo 8, Okiljevic 6, Cavalieri, Camporeale. N.e.: Lamacchia, Del Rosso. All.: Saputo.

Dinamo Brindisi: Calò 9, Jovanovic 20, Stonkus 18, Di Ianni 10, Pulli 7, Greco 3, Urbonas 3, Beltadze 2, Datuowei. N.e.: Montanile, De Luca, Delvecchio. All.: Cristofaro.

Arbitri: Del Gaudio di Massa di Somma (Napoli), Perretti di Napoli.

Parziali: 19-19, 32-47, 47-59.

Note: uscito per cinque falli Okiljevic. Espulso Dip al 38’ per doppio fallo antisportivo.

Tiri da due: Bisceglie 17/44, Dinamo Brindisi 14/24.

Tiri da tre: Bisceglie 6/27, Dinamo Brindisi 10/26.

Tiri liberi: Bisceglie 7/11, Dinamo Brindisi 14/26.

Rimbalzi: Bisceglie 32, Dinamo Brindisi 45.

Assist: Bisceglie 5, Dinamo Brindisi 9.

