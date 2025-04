Barletta, niente accordo su trasferimento mercato settimanale: le opzioni sul tavolo

BARLETTA – Posizioni ancora contrastanti e rischio di un’ordinanza del sindaco per risolvere la questione. Il trasferimento del mercato settimanale di Barletta sbarca sul tavolo della Commissione Attività Produttive, ma senza un esito definitivo tra le parti. Tre le soluzioni in caso di mancato accordo tra commercianti e residenti. La prima è quella degli stalli su due lati di via Rossini e una restante parte in largo Ariosto, la seconda è quella di separare gli alimentari dalle merci varie tra via Rossini e via Papa Giovanni XXIII, soluzione che non trova l’ok dei commercianti, la terza prevede alcuni degli stalli alimentari dislocati in via Verdi per non intaccare via Rossini e via Papa Giovanni XXIII. Cannito confida nel dialogo per evitare di giungere ad una soluzione forzata.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author