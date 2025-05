Taranto, droga ed evasione: due arresti e una denuncia

Tre interventi distinti in poche ore, tre uomini fermati per reati legati allo spaccio e all’evasione. A Taranto, la Polizia di Stato ha arrestato un 34enne e un 24enne, mentre un 49enne è stato denunciato a piede libero. Tutte le operazioni sono state condotte dai Falchi della Squadra Mobile nell’ambito di un’intensificata attività di controllo sul territorio.

Nel primo caso, i poliziotti hanno notato un insolito via vai di giovani, molti già noti come assuntori, in un condominio di Corso Piemonte. I sospetti si sono concentrati su un 34enne tarantino, già arrestato nei mesi scorsi per spaccio. Gli agenti lo hanno bloccato mentre era in strada e, nel corso di un controllo, gli hanno trovato sei dosi di hashish nascoste nel cappuccio del giubbotto.

La successiva perquisizione domiciliare ha portato al ritrovamento di materiale per il confezionamento delle dosi e circa 1.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Inoltre, dal suo telefono è emersa l’organizzazione di incontri con presunti clienti tramite app di messaggistica. L’uomo è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Poche ore dopo, gli stessi agenti, passando in via Minniti nei pressi di una sala scommesse, hanno notato un 49enne, noto per precedenti legati al traffico di droga, mentre parlava con alcuni giovani in modo sospetto. Fermato, è stato trovato in possesso di 5 grammi di hashish suddivisi in dosi e 125 euro in contanti. In casa, è stato rinvenuto un coltello a serramanico con tracce di droga e altro materiale per il confezionamento. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà.

Infine, in via Leonida, i Falchi hanno riconosciuto un 24enne tarantino, agli arresti domiciliari per precedenti reati. Trovato fuori dall’abitazione, è stato arrestato per evasione e condotto presso la Casa Circondariale di Taranto.

Le operazioni evidenziano l’attento presidio del territorio da parte della Polizia di Stato. Come previsto dalla legge, per tutti gli indagati vige il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

