Basket A/M, Nardò: coach Mecacci, ‘Ho visto una squadra che lotta’

Con sole 5 vittorie in 19 partite, il bilancio di HDL Nardò Basket al termine del girone d’andata non può dirsi soddisfacente. Il club granata fatica a trovare continuità, tra lacune tecniche e limiti mai risolti, perdendo quasi tutti gli scontri diretti. Tuttavia, l’arrivo di coach Matteo Mecacci ha portato segnali di crescita, trasformando lentamente la squadra in un gruppo più competitivo e determinato. La prestazione di ieri sera a Cantù, pur nella sconfitta, è stata probabilmente una delle migliori della stagione.

Contro un avversario di alto livello come Cantù, e un protagonista come Grant Basile, Nardò ha tenuto testa, ma ha pagato a caro prezzo alcune disattenzioni. Decisivi i 26 errori dall’arco e una sofferenza a rimbalzo, inevitabile vista la superiorità fisica dei padroni di casa. “Complimenti a Cantù per la grande partita difensiva, nonostante l’assenza di McGee – ha dichiarato Mecacci –. Sono arrabbiato perché ce la siamo giocata, ma abbiamo perso per un break evitabile nel secondo quarto. Serve maggiore attenzione ai dettagli, ma stiamo migliorando”.

Tra le note positive spiccano la circolazione di palla, l’intensità difensiva e la ritrovata fiducia di alcuni giocatori. Tuttavia, il deficit fisico e numerico del roster resta un problema evidente. “Abbiamo bisogno di un rinforzo sotto canestro – ha ammesso il coach –. Però, ho visto una squadra che lotta e si cerca, con 19 assist su 60 punti segnati. Ora dobbiamo vincere”.

Domenica inizia il girone di ritorno, con la trasferta a Torino. Per Nardò sarà l’occasione per ripartire e cambiare passo, con l’obiettivo di rendere più solida la seconda metà di stagione.

