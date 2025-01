Basket B2/M, Lions Bisceglie: vittoria di carattere con Avellino

Il lavoro svolto durante la sosta natalizia ha dato i suoi frutti: i Lions Bisceglie hanno interrotto una serie negativa di tre sconfitte superando la capolista Scandone Avellino per 71-70. Una vittoria preziosa non solo per la classifica, ma anche per consolidare la corsa verso la seconda fase del campionato tra le migliori sei del gruppo G di B2.

Difesa e carattere decisivi

Sul parquet di Ruvo, i nerazzurri hanno dimostrato solidità mentale e compattezza, reagendo in un momento delicato della stagione, giocata interamente in trasferta in attesa del ritorno al PalaDolmen. Nonostante l’assenza di Di Camillo per un risentimento muscolare e del lituano Jaskus tra gli avversari, i Lions hanno approcciato la gara con determinazione, trascinati da un ispirato El Agbani (8 punti nel primo quarto).

La difesa è stata la chiave della partita: Bisceglie ha contenuto gli avversari, spingendoli a tentare più tiri da tre che da due, con una resa non ottimale. Un parziale di 27-19 al 13’, guidato da Trentini e Okiljevic, ha dato il primo strappo significativo, mentre il massimo vantaggio (+11) è arrivato in apertura di ultimo quarto grazie a Rodriguez. Nonostante il ritorno di Avellino, con un Trapani in evidenza, i pugliesi hanno saputo resistere e mantenere il controllo nei momenti critici.

Finale combattuto

Il quarto periodo è stato caratterizzato da un’incomprensibile disparità nei falli fischiati (12 a favore di Avellino contro 2 dei Lions nei primi otto minuti), che ha portato gli ospiti a tirare 15 liberi nel solo ultimo quarto. Tuttavia, Bisceglie ha resistito, affidandosi al talento di Juani Rodriguez, autore di tre canestri consecutivi, inclusa una tripla decisiva a 36” dalla fine. Nonostante il tentativo disperato degli irpini di riaprire il match, Rodriguez ha messo al sicuro il risultato con due tiri liberi nel finale.

Lions Bisceglie-Scandone Avellino 71-70

Bisceglie: Rodriguez 16, El Agbani 13, Dancetovic 6, Okiljevic 6, Dip 4, Trentini 15, Colombo 8, Cavalieri 3. N.e.: Di Camillo, Camporeale, La Macchia. All.: Saputo.

Avellino: Trapani 16, Soliani 11, Paglia, Stefanini 17, Pichi 13, Cantone 6, Iannicelli 3, Zanini 4. N.e.: Jaskus, Iacorossi, Natiello. All.: Sanfilippo.

Parziali: 16-17; 36-29; 52-47.

Statistiche principali

• Tiri da due: Bisceglie 19/41, Avellino 15/29.

• Tiri da tre: Bisceglie 6/16, Avellino 7/32.

• Tiri liberi: Bisceglie 15/17, Avellino 19/22.

• Rimbalzi: Bisceglie 37, Avellino 34.

• Assist: Bisceglie 12, Avellino 14.

