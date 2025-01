Basket B2/M, Monopoli: l’ottava vittoria di fila arriva al fotofinish

La Manelli Basket Monopoli conquista la sua ottava vittoria consecutiva superando di misura la Dinamo Basket Brindisi per 63-62, in un match ricco di emozioni e fondamentale in ottica classifica. La squadra di coach Carolillo, nonostante l’assenza di Laquintana, bloccato dall’influenza, si è dimostrata compatta e capace di trovare punti da più giocatori. Decisivi Aguzzoli (12 punti), Milosevic (11), Spatti e Preira (10 a testa, con quest’ultimo autore anche di una doppia doppia grazie a 12 rimbalzi).

La partita

Sin dal primo quarto regna l’equilibrio: Brindisi chiude avanti di due lunghezze (13-15). Nel secondo periodo, gli ospiti provano un primo allungo, ma Monopoli reagisce con una tripla di Formica e il sorpasso firmato Milosevic. All’intervallo il tabellone segna 31-30 per i padroni di casa.

Nel terzo quarto, Monopoli prende il controllo del match, raggiungendo il massimo vantaggio (+11) grazie a Vitale, Milosevic e Aguzzoli. Brindisi, però, non molla e riduce il distacco chiudendo il periodo sul 51-45.

L’ultimo quarto è una battaglia punto a punto. A meno di tre minuti dalla fine, una tripla di Aguzzoli sblocca un lungo momento di tensione. Brindisi si riporta sotto, ma Monopoli gestisce gli ultimi secondi con freddezza, grazie a Vitale, che mantiene il possesso evitando falli decisivi.

Il successo permette alla Manelli Monopoli di mantenere il primo posto in classifica con 26 punti, confermandosi tra le favorite per la seconda fase. Prossimo appuntamento domenica contro l’Adria Bari al PalaBalestrazzi.

Manelli Basket Monopoli-Dinamo Basket Brindisi 63-62 (13-15, 31-30, 51-45, 63-62)

Manelli Basket Monopoli: Aguzzoli 12, Spatti 10, Calisi 8, Preira 10, Vitale 9, Milosevic 11, Formica 3. All.: Carolillo.

Dinamo Basket Brindisi: Stonkus 16, Calò 11, Di Ianni 9, Pulli 10, Urbonas 7, Datuowei 5, Jovanovic 4. All.: Cristofaro.

Classifica (17ª giornata)

1. Monopoli 26

2. Avellino, Bari 24

3. Brindisi 22

4. Bisceglie 20*

5. Termoli, Molfetta 18

6. Benevento 16

7. Canosa 10

8. Corato 8

9. Mola 6

10. Taranto -1

(*Bisceglie e Avellino una partita in meno).

