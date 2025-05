Basket C/M, Corato travolge Barletta in gara 1 playout: salvezza vicina

Prestazione solida e convincente della Nuova Matteotti Corato, che davanti a un caloroso PalaLosito conquista gara 1 della semifinale play out superando il Frantoio Muraglia Barletta Basket con il punteggio di 87-75. Un successo fondamentale per i ragazzi di coach Ambrico, che sabato, in caso di vittoria in gara 2, otterrebbero la salvezza matematica senza dover disputare lo spareggio contro la perdente di Potenza-Trani.

La formazione di casa ritrova Postigo Lopez nello starting five, schierato insieme a Spina Diana, Obiekwe Sam, D’Onofrio e Cicivè. Dall’altra parte, coach Scoccimarro risponde con Galantino, Whelan, Mastrodonato, Caceres e Serino. Dopo il primo canestro ospite firmato Serino, Corato ribalta subito l’inerzia con un’ottima partenza offensiva, chiudendo il primo quarto avanti 20-18.

Nel secondo periodo, la NMC prende il controllo del match: Martinelli, Spina Diana e un ispirato Postigo Lopez permettono ai padroni di casa di portarsi fino al +13, andando al riposo lungo sul 43-32.

Il terzo quarto si apre con uno show personale di Spina Diana, autore di dodici punti consecutivi che lanciano Corato addirittura sul +23 (58-35). Barletta reagisce nel finale di frazione, accorciando con un parziale di 8-0 e chiudendo sul 66-53.

Nell’ultima frazione, è ancora Postigo Lopez a infiammare il pubblico con un canestro allo scadere dei 24” e un gioco da quattro punti che allunga nuovamente il margine sul +16. Barletta tenta il tutto per tutto con le triple di Falcone e Galantino, ma nel finale è Obiekwe Sam a mettere il sigillo sul successo con sei punti decisivi.

Il match si conclude 87-75 in favore della NMC, che si porta così avanti 1-0 nella serie. Da segnalare le uscite per cinque falli di Cicivè, Whelan e Falcone, oltre all’espulsione di Galantino.

NUOVA MATTEOTTI CORATO-FRANTOIO MURAGLIA BARLETTA BASKET 87-75

NUOVA MATTEOTTI CORATO: Cicivè 7, Obiekwe Sam 14, D’Imperio 1, Granieri 5, Rutigliano, Martinelli 6, Spina Diana 23, D’Onofrio 9, Iannone, Postigo Lopez 18, Zhelyazkov 4, Savino. All. Ambrico.

BARLETTA: Guadagno 2, Whelan 14, Mastrodonato 2, Di Leo, Falcone 11, Serino 15, Doronzo, Caceres 9, Albino, A. Delvecchio 3, Galantino 19, Santoro. All. Scoccimarro.

Parziali: 20-18; 43-32; 66-53; 87-75.

Arbitri: Serra (Brindisi), Conte (San Pietro Vernotico).

Usciti per 5 falli: Cicivè, Whelan, Falcone.

Espulso: Galantino.

