Basket A2/M, Valtur Brindisi espugna Avellino e sogna i playoff

Colpo grosso per la Brindisi che apre al meglio il percorso nei play-in di Serie A2 2025, imponendosi in trasferta contro Avellino con il punteggio di 67-82. Una prestazione solida e convincente da parte dei biancazzurri, capaci di indirizzare la gara fin dai primi minuti e di gestire il vantaggio fino alla sirena finale.

Determinante l’impatto difensivo degli ospiti, che hanno messo pressione agli irpini sin dal primo possesso, limitandone la pericolosità offensiva per tutta la durata dell’incontro. In attacco, protagonista assoluto Riccardo Vildera, autore di 25 punti e punto di riferimento costante per la manovra brindisina. Prestazione da tuttofare per Ogden, che ha chiuso con 18 punti, mentre Calzavara ha contribuito con 13.

Con questa vittoria, Brindisi supera il primo ostacolo dei play-in e si prepara alla sfida decisiva per entrare nella griglia dei playoff: domenica 4 maggio alle ore 18:00 affronterà in trasferta la Tezenis Verona, in un match che vale l’accesso alla fase successiva.

Una nuova prova di maturità attende quindi la squadra brindisina, reduce da un successo che ha rilanciato ambizioni e fiducia.

