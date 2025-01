Basket A2/M, Nardò si regala Giordano Pagani e saluta Thioune

Nella calza della Befana, l’HDL Nardò Basket trova un nuovo rinforzo: Giordano Pagani, centro di 205 cm per 98 kg, proveniente da Wegreenit Urania Milano. Nato a Busto Arsizio il 28 agosto 1998, Pagani andrà a rafforzare il roster granata per la seconda parte della stagione.

La carriera del lungo lombardo ha preso il via in Serie B con Blacks Faenza e Brianza Casa Basket, per poi proseguire in A2 con Urania Milano e due stagioni a Torino, dove ha giocato insieme a Ruben Zugno. Successivamente è tornato in B con Rieti e Pielle Livorno, approdando nuovamente a Urania Milano la scorsa estate sotto la guida di coach Marco Cardani. Con Urania, Pagani ha totalizzato 17 presenze, registrando una media di 3.6 punti e 3.2 rimbalzi in quasi 13 minuti di gioco.

“Sono felice di questa nuova esperienza – ha dichiarato Pagani – anche se sono soddisfatto del lavoro fatto a Milano. Sentivo il bisogno di mettermi alla prova. Non ho mai cambiato squadra a metà stagione, ma sono pronto a dare il mio contributo per l’obiettivo salvezza. Ho parlato con Zugno, Maspero e Amato, che mi hanno incoraggiato a cogliere questa opportunità. Non vedo l’ora di iniziare”.

Pagani tornerà oggi in Puglia insieme alla squadra, reduce dalla trasferta contro Cantù, e sarà subito a disposizione di coach Matteo Mecacci.

Nel frattempo, l’HDL Nardò comunica la risoluzione consensuale del contratto con Elhadji Thioune. Il centro di Dakar chiude così la sua seconda esperienza a Nardò. La società ha ringraziato il giocatore augurandogli il meglio per il futuro.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author