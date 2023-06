Baseball C/M: Taranto sbanca Chieti e si prende il primato

I Tritons Taranto conquistano una grande vittoria in trasferta a Chieti, sovvertendo ogni pronostico e battendo i padroni di casa, che erano dati per favoriti. Grazie a questa importantissima vittoria, la squadra di Taranto ha conquistato il primo posto in classifica nel girone O del campionato nazionale di Serie C di baseball.

La partita è stata combattuta e emozionante fin dal primo inning, con entrambe le squadre che hanno dato il massimo per conquistare la vittoria. Nonostante una vigilia tormentata per l’infermeria sempre più intasata, i Tritons Taranto hanno dimostrato grande determinazione e spirito di squadra, riuscendo a tenere testa ai padroni di casa e, alla fine, a portare a casa la vittoria.

Il Taranto è partito subito forte con tre battute valide di fila di Pacente, Ruiz e Lara Mesa segnando due punti grazie anche a Chirulli. La difesa tarantina si è dimostrata granitica attorno al lanciatore Carlos Gordon, che ha nascosto la palla agli abruzzesi con un mix di lanci veloci ed effetti velenosi producendo tanti zero sul tabellone.I rossoblu hanno segnato ancora al quarto inning con Scarnera, e respinto con autorità i tentativi di rimonta del Chieti grazie ad una difesa attenta guidata magistralmente dal catcher Pedro Lara.

Nel frattempo sono cambiati i lanciatori, il Chieti schiera D’Alonzo mentre Dary Ruiz rileva il bravissimo Carlos Gordon, proprio il tarantino Ruiz al quinto inning appena entrato sbroglia una situazione complicata trovando il terzo out facendo battere male Di Battista con un Cosimo Pacente sempre attento in difesa.

La tensione in campo è palpabile, ma i Tritons Taranto tengono sotto controllo i loro avversari, proteggendo il vantaggio di 4 a 1 anche nel sesto inning e trovando un ulteriore punto nel settimo grazie a Gabriel Mucavero che spinge a casa base il sempre pericoloso Lara. Siamo 5 a 1 per i tarantini.

Nel baseball, gli ottavi e i noni inning sono spesso decisivi e quelli di domenica hanno assunto il colore vivace del rosso e blu. Infatti, i tarantini hanno segnato due punti all’ottavo ed un altro al nono, chiudendo la partita con il punteggio di 8-2 grazie a una magistrale giocata difensiva di Biagio Chirulli in seconda base.

Il coach dei Tritons Taranto, Rafael Motolese, ha espresso grande soddisfazione per la prestazione della sua squadra: “Ci tengo a ringraziare tutta la squadra per la prestazione di oggi. Siamo venuti qui a Chieti con molta umiltà ma con l’obiettivo di vincere e ci siamo riusciti, dimostrando grande determinazione e spirito di squadra. Questa vittoria è molto importante per noi e ci fa capire che siamo sulla strada giusta. Ora dobbiamo continuare a lavorare duramente per mantenere questo livello di gioco e affrontare al meglio le prossime sfide”.

I Tritons Taranto saranno impegnati in trasferta a Bari la prossima domenica, nel derby contro i Warriors di Vincenzo Serino. Come da tradizione, si preannuncia una partita di grande equilibrio e passione agonistica, sempre all’insegna della grande sportività.

