Vela: CV Bari, importanti vittorie per squadre Optimist e Ilca

Ottimi i risultati degli atleti del Circolo Vela Bari impegnati nel fine settimana scorso in due appuntamenti fuori casa. Mentre la squadra Ilca, con 14 dei suoi atleti accompagnati dai tecnici Riccardo Sangiuliano e Luca Bergamasco, è stata impegnata a Porto Cesareo per la IV tappa del Campionato Zonale Ilca; i più piccoli con i loro Optimist sono stati accompagnati dal tecnico Beppe Palumbo alla terza tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder Joy Of Moving organizzato a Marsala (Sicilia) dalla Società Canottieri Marsala.

A Porto Cesareo, dopo due giorni di regate e sei prove complessive per le classi Ilca 6 e Ilca 7 e cinque per gli Ilca 4 le classifiche finali hanno visto brillare gli atleti del CV Bari che hanno conquistato l’intero podio tra gli Ilca 6 con Gabriele Porcelli Appio primo assoluto e primo Under 19 seguito in classifica generale da Gabriele Amodio e Pietro Paolo Semeraro; il primo posto assoluto e Under 19 negli Ilca 7 con Alberto Divella, seguito da Pierfrancesco Calogiuri (CN Lampara) e Fabrizio Pisanelli (CV Azimuth) e il primo posto femminile e terzo assoluto tra gli Ilca 4 di Martina Volpicella, seguita in classifica femminile da Marina Murri (Cn Lampara) e dalla compagna di squadra Lia Giorgino.

Soddisfatti i tecnici Sangiuliano e Bergamasco “Molto bene Gabriele Porcelli dall’inizio della stagione ad oggi non ha perso nemmeno una tappa, insieme a Gabriele Amodio, e il resto della squadra Ilca 6 in cui ci sono miglioramenti costanti. Molto contenti anche del risultato di Alberto Divella tra gli Ilca 7 e di tutta la squadra Ilca 4 dove tutti stanno crescendo e dove c’è poi Martina Volpicella che si conferma ancora una volta la più forte tra le ragazze riuscendo anche a salire sui gradini del podio assoluto”.

Molto buoni anche i risultati della squadra Optimist in trasferta in Sicilia accompagnata dal tecnico Beppe Palumbo. Qui Nicola Di Pilla in Div A (11 – 15 anni) ha ottenuto il quarto posto assoluto nella terza tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder Joy Of Moving, che da più di due anni porta quasi duemila velisti a regatare in tutta l’Italia, unendo sport e divertimento a momenti educativi dedicati alla sensibilizzazione sui temi dell’ambiente e della sostenibilità. Organizzata dalla Società Canottieri Marsala la tappa Siciliana ha visto scendere in acqua ben 202 atleti tra Div A e Div B. Per la Divisione A, la classifica Overall ha visto la vittoria di Antonino Mortillaro (Vela Club Palermo, vincitore anche del premio come Miglior 2012) davanti a Pietro Lucchesi (GDV LNI Ostia), Riccardo Gessa (GDV LNI Ostia), Nicola Di Pilla (Circolo della Vela Bari) e Mattia Cesare Valentini (CV Torre del Lago Puccini). Al decimo posto, sempre in Div A si è piazzato invece Gianmarco Russo, sempre del CV Bari.

Buoni anche i risultati in Divisione B (9 – 10 anni) con Marco de Nicolò che ha conquistato il 2⁰ posto in classifica generale, preceduto da Filippo Nardocci (GDV LNI Ostia), e seguito da Elena Guidi (Vela Club Palermo), la quale ha quindi vinto anche la classifica femminile. Al decimo posto l’altro biancorosso Michele de Michele.

Dopo Marsala i giovani atleti della squadra Optimist del CV Bari parteciperanno a giugno alle selezioni zonali e al meeting giovanile e a fine luglio alla quarta tappa del Trofeo Optimist Kinder Joy of Moving in programma a Monfalcone.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp