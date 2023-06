Triathlon: Cus Bari trionfa a Vieste e vince il titolo regionale

Domenica 4 giugno a Vieste (Fg) si è svolta la seconda edizione del “Triathlon Olimpico rank nazionale” una gara valida come campionato regionale di triathlon olimpico, nella quale il Cus Bari ha ottenuto il primo posto regionale, confermando il piazzamento dello scorso anno a Manfredonia.

Suddivisa in un percorso olimpico di 1,5 km di nuoto, 40 km di bike e 10 km di corsa, la gara, terza tappa del circuito “Adriatic Series”, ha visto partecipare società da tutta Italia, con 265 partecipanti. Come sempre accade in questa disciplina la classifica è costituita dai primi 5 maschili e dai primi 3 femminili. La squadra barese è arrivata prima tra le pugliesi e tra i cussini ci sono stati dei piazzamenti di categoria, con numerosi atleti che sono saliti sul podio.

“È un titolo importante e siamo felici di averlo ottenuto – ha commentato Bepi Cazzorla, atleta e dirigente del Cus Bari -. Ad inizio stagione questo era uno dei nostri tanti obiettivi. Ci siamo allenati tanto, praticamente tutti i giorni, tra palestra, nuoto e pista, con il giro in bici la domenica”.

Guidati da Roberto Mannese, con l’aiuto di Chiara Morgese e Giacomo Susco, gli atleti baresi sono arrivati ben preparati alla competizione. Tiziana Nardulli è arrivata terza nella M2 femminile con un tempo di 2:46:52, dietro a Chiara Morgese seconda con poco meno di 3 minuti di anticipo. Per le donne è stata inserita anche la performance di Angela Martoccia, terza cussina con il tempo di 3:00:31. Nella sezione maschile, il tecnico cussino è arrivato primo nella S1 registrando un tempo di 02:09:01, avanti al compagno di squadra Gabriel De Mola dietro di 31 secondi. Lorenzo Colella è arrivato terzo nella S2 col tempo di 2:15:14. Completano il quintetto cussino Franco Mannese, undicesimo nella M2 con 02:13:30 e Francesco Saverio De Santis, quinto nella sua categoria S3 02:14:21.

“È stata una gara molto difficile sebbene tanto suggestiva. Difronte a tantissimo pubblico, turisti e residenti che ci incitavano, abbiamo nuotato nel porto di Vieste, abbiamo attraversato il centro del paese correndo, raggiungendo il borgo antico fino al duomo, senza nessun tratto in piano e col percorso bici ci siamo spinti verso l’interno ammirando un paesaggio mozzafiato”.

L’organizzazione della competizione, a cura della Flipper Triathlon, diretta dal presidente Raffaele Avigliano, è stata perfetta con il supporto delle forze dell’ordine, Polizia Locale e Polizia di Stato e con la presenza della Croce Rossa di Manfredonia e del team della Protezione civile provinciale Foggia.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp