Nelle acque di Porto Cesareo si sono sfidate circa 80 imbarcazioni a vela in occasione della Regata Zonale Classe Ilca (International Laser Class Association) organizzata dal Circolo Nautico L’Approdo, del presidente Giuseppe De Rinaldis, questa è quarta tappa del campionato zonale valida per la selezione al campionato giovanile assoluto e per la Coppa dei Campioni.

Un fine settimana intenso ed emozionante, che ha visto la presenza di molti appassionati di vela, e non solo, che hanno voluto vedere da vicino questo entusiasmante evento sportivo.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Porto Cesareo e indetta dalla Federazione italiana vela, ha visto trionfare nei tre gruppi differenti: Lorenzo Piergiorgio Ripa del Circolo Nautico La Lampara, Gabriele Porcelli e Alberto Divella, facenti parte del Circolo Vela Bari. Sul secondo gradino del podio sono saliti Pietro Colazzo de La Lampara, Gabriele Amodio del Circolo Vela Bari e Pierfrancesco Calogiuri de La Lampara. Terzi Martina Volpicella, Pietro Paolo Semeraro e Fabrizio Pisanelli.

La cerimonia di premiazione si è tenuta nella suggestiva cornice di Torre Santo Stefano.

“Porto Cesareo e il Circolo Nautico L’Approdo sono una conferma del potenziale sportivo evidenziato dalla bellezza dei luoghi e dall’accoglienza del presidente De Rinaldis e del suo staff – spiega il vicepresidente del Comitato VIII Zona Fiv, Mario Cucciola -. Abbiamo messo in mare tante imbarcazioni tra ragazzi e master, tutti felici di trovare un mare con condizioni di vento ottime per testare la propria capacità agonistica ed una organizzazione a mare garantita dagli Ufficiali di regata della Fiv e dallo staff di posaboe ed addetti alla sicurezza”.

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo oltre 17 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts

