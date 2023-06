Il Potenza Calcio presenta Viva il Viviani: il 24 giugno (ore 20.30) la casa rossoblù ospita lo spettacolo dello sport, dell’informazione, della cultura, della conoscenza e dell’innovazione.

Nell’occasione, presentazione della divise ufficiali e lancio della campagna abbonamenti per la nuova stagione sportiva di Serie C 2023/24.

Presenta la giornalista Maria Soave con un parterre straordinario e in via di definizione: il trio comico La Ricotta, il giornalista Nello Scavo, le scuole calcio lucane, la radiocronista Sara Meini, le ex bandiere Paolo Crucitti e Franco Carrera. Special guest: Al Bano.

L’evento è ad ingresso gratuito, trasmesso in diretta su La Nuova TV (media partner ufficiale, canale 82 del digitale terrestre di Basilicata e Puglia, in streaming sul sito lanuova.net).

