Barletta, ostacolo Arboris Belli: De Candia traccia la strada

Adesso che la squadra ha imparato a sentire l’odore del sangue, guai a mollare la presa. Questo il diktat da seguire per il Barletta, che dopo il successo all’ultimo respiro sul Novoli, affronterà l’Arboris Belli per la settima giornata. I biancorossi guidano la classifica del campionato di Eccellenza a punteggio pieno, a +5 sulle dirette inseguitrici Brilla Campi e Polimnia, ancorate al secondo posto con 13 punti all’attivo. Per continuare a dominare tutte le contendenti il Barletta dovrà mantenere lo stesso atteggiamento famelico: parola di mister De Candia.

In ottica formazione, intanto, il Barletta dovrà fare a meno di Nicola Strambelli, espulso dopo un’esultanza senza freni in occasione del 2-1 contro il Novoli. Mister De Candia, però, ha rotazioni sufficienti per sopperire all’assenza del fantasista barese.

Nessuna inversione dei settori, invece, per il match in programma domenica alle 15:30 allo stadio Scianni-Ruggieri di Alberobello, con i sostenitori biancorossi che avranno a disposizione soltanto i 51 posti del settore ospiti come da disposizioni iniziali.

