Promozione, Virtus Bisceglie: è ora di mettere fieno in cascina

È il momento di mettere fieno in cascina. La Virtus Bisceglie mira al terzo successo nel torneo di Promozione. Il collettivo biancazzurro, sulla scia del 5-1 rifilato alla Molfetta Sportiva ultima in classifica nel girone A, vuole conquistare il bottino pieno anche nella sfida casalinga al Borgorosso Molfetta, in programma domenica 6 ottobre sul sintetico del “Francesco Di Liddo” con calcio d’inizio fissato per le 11.

Il duplice obiettivo del team biscegliese è rinvigorire la classifica e alzare la qualità della prestazione, evitando cali di tensione. La Prefettura Bat ha disposto il divieto, per i sostenitori ospiti, di assistere alla partita.

Gli avversari di turno, in campionato, hanno finora raccolto due pareggi (a Santeramo e in casa con la Soccer Stornara) a fronte di due stop (a San Severo e fra le mura amiche con la Soccer Trani), realizzando tre reti e incassandone sette. La squadra allenata da Sigrisi è stata estromessa anche dalla Coppa Italia a seguito del doppio confronto del primo turno con la Virtus Palese (kappaò per 3-0 all’andata e 4-3 al ritorno).

La gara tra Virtus Bisceglie e Borgorosso Molfetta sarà arbitrata da Francesco Cipriani, appartenente alla sezione Aia di Bari, assistito da Federico Tarantini (Barletta) e Gabriele Molino (Taranto).

