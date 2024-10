Udinese – Lecce 1-0, giallorossi senz’anima cadono pure a Udine

Udine – Luca Gotti contro la sua ex Udinese schiera per la seconda volta consecutiva i giallorossi con il 4-3-3 schierando a centrocampo Pierret, Ramadani e Coulibaly.

Dopo appena 4 minuti l’Udinese spaventa i tanti salentini presenti al Friuli Stadium: Christian Kabasele fa suo un pallone che rimbalza in area dopo battuta di un calcio d’angolo da destra e calcia quasi a botta sicura ma trova il solito Falcone pronto a dire no. Il Lecce prova a guadagnare campo e così al 10′ Dorgu lanciato verso la porta di Okeye ha una buona occasione per fare sbloccare il risultato ma si ritrova a calciare col piede non suo, il destro, e manda alto. Padroni di casa vicini al vantaggio al 33′ grazie ad un cross di Kalstrom che pesca Kabesele libero sul secondo palo, la conclusione del belga si ferma sulla parte alta della traversa con la sfera che arriva dalle parti di Zemura che sciupa da pochi passi. Al 39′ ancora Udinese che con Zarraga prova a sorprendere Falcone dai 25 metri, il tiro del centrocampista bianconero è forte e, complice una deviazione di Baschirotto, per fortuna del Lecce si spegne sul palo alla destra del portierone di Gotti. Ultima occasione del tempo è però marchiata giallorossa con Antonino Gallo che al 44′ prova a sorprendere Okoye dai 25 metri ma la sua conclusione termina di poco alla sinistra della porta difesa dal numero 40 bianconero.

Finisce così un tempo che ha visto un’Udinese molto più pericolosa rispetto a un Lecce alle corde quasi in attesa del gong salvifero.

Luca Gotti non cambia nessuno nell’interveallo mentre tra i friuliani entra il nunero 9 Davis per Brenner.

La prima occasione della frazione di gara è sempre bianconera con il neo entrato Davis che al 47′ per poco non corregge in rete un cross da sinistra effettuato da Ekkelenkamp. Al 50′ ancora Davis vicinissimo al gol riuscendo a calciare, seppur sbilanciato all’indietro, un pallone giunto in mezzo da sinistra con la retroguardia di Gotti in sofferenza. Dopo un lungo periodo di nulla dal punto di vista delle occasioni ci pensa Ramadani a regalarne una ghiottissima all’Udinese: il centrocampista giallorosso perde ingenuamente palla al limite dell’area giallorossa e, costretto al fallo, ferma fallosamente Kamara. Sul pallone si presenta Zmura che di mancino scavalca la barriera e fa 1-0 per i suoi.

Finisce con un’altra confitta

UDINESE – LECCE

Reti: 75′ Zemura (UDI)

Udinese 3-5-2: Okoye; Toure, Bijol, Kabasele; Ehizibue (67′ Kamara), Karstrom, Zemura, Ekkelenkamp, Zarraga (78′ Atta); Lucca (78′ Bravo), Brenner (46’Davis). Panchina: Sava, Padelli, Abankwah, Davis, Kamara, Atta, Palma, Bravo, Ebosse, Giannetti, Modesto. Allenatore: Kosta Runjaić

Lecce 4-3-3: Falcone; Guilbert (79 Tete Morente), Gaspar, Baschirotto, Gallo; Ramadani (79′ Ramadani), Pierret (62′ Rafia), Coulibaly; Dorgu, Krstovic, Rebic (62′ Pierotti). Panchina: Früchtl, Samooja, Borbei, Pelmard, Morente, Rafia, Oudin, Sansone, Jean, McJannet, Marchwiński, Hasa, Pierotti. Allenatore: Luca Gotti

Arbitro: Maurizio Mariani sez. di Aprilia – Assistenti: Daniele Bindoni sez. di Venezia – Alberto Tegoni sez. di Milano – IV Ufficiale: Valerio Crezzini sez. di Siena – VAR: Aleandro Di Paolo sez. di Avezzano – AVAR: Daniele Paterna sez. di Teramo

Ammoniti: 28′ Ehizibue (UDI), 72′ Kamara (UDI); 37′ Rebic (LEC), 40′ Baschirotto (LEC)

