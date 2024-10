Eccellenza, al Di Liddo big match UC Bisceglie-Gallipoli

Partita complicata quella delle 15:30 di domenica per l’Unione, che, dopo un periodo molto positivo, con un’imbattibilità che dura da quattro partite, ospita al Di Liddo un avversario che si prospetta essere complicato; il Gallipoli neo-retrocesso dalla Serie D, che ha iniziato bene questo campionato e che vuole cancellare la delusione della passata stagione.

I giallorossi vengono da una vittoria per 0-1 a domicilio del Ginosa, ma non sono stati costanti nell’ultimo periodo; difatti nelle precedenti quattro giornate è arrivata solo una vittoria, in casa contro l’Atletico Acquaviva per 3-1.

Nonostante ciò, il successo dell’ultimo turno e la netta vittoria per 4-0 ai danni del Brilla Campi della prima giornata garantiscono agli ospiti un bottino di punti sufficienti ad inseguire il gruppetto di testa, formatosi alle spalle dello schiacciasassi Barletta, ancora a punteggio pieno. Gli azzurri distano solo tre punti dal Gallipoli, perciò una vittoria permetterebbe agli uomini di Monopoli di agganciarli e ricucire sulla zona playoff.

Sul momento Unione e sul prossimo impegno si espresso Luigi Zinetti, autore del gol vittoria nell’ultimo turno contro il Bitonto: “Siamo in un periodo senza dubbio positivo, con 7 punti, di cui 6 raccolti fuori casa, ed un passaggio del turno in coppia. L’unico rammarico è non aver ancora centrato la prima vittoria in casa, ma stiamo lavorando sodo per migliorare anche questo. Non dobbiamo esaltarci minimamente, ma dobbiamo lavorare al meglio in settimana per mettere in campo il massimo,- prosegue parlando del match contro il Gallipoli -. Affronteremo una squadra forte, reduce da una retrocessione che vogliono sicuramente cancellare al più presto e hanno giocatori di categoria abituati a vincere. Dobbiamo pensare a noi stessi e a mettere in campo tutto ciò che è necessario per vincere e portare a casa la prima vittoria davanti al nostro pubblico; non vedo l’ora che arrivi domenica alle 15.30”.

Arbitro del match il sig. Michele Onorato, della sezione di Nola; coadiuvato dagli assistenti sigg. Olivier Junior Oussou, della sezione di Casarano, e da Luca De Gaetanis, della sezione di Brindisi.

