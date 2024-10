Eccellenza, Bisceglie a caccia della prima vittoria esterna

In casa Bisceglie c’è voglia di creare una serie positiva dal punto di vista dei risultati e di ottenere la prima vittoria esterna della stagione. Dopo il pareggio contro il Corato sul sintetico del “San Sabino” di Canosa (1-1), gli stellati si preparano per la trasferta di Racale, la più lunga del campionato, dato che quasi 250 chilometri di distanza separano le due città. Domenica 6 ottobre la squadra di Mister Valeriano Loseto sarà di scena sul rettangolo del “Generale Luigi Basurto”, alle 15.30, contro la compagine salentina per la settima giornata di andata del campionato di Eccellenza pugliese.

La formazione del tecnico argentino Matias Calabuig, che al momento condivide la settima posizione della classifica con Novoli e Atletico Acquaviva, ha totalizzato 10 punti, frutto di tre vittorie a fronte di un pari e due sconfitte. Il Bisceglie, invece, è a quota 5 punti in classifica, in virtù di una vittoria, due pareggi e tre sconfitte.

L’intento di Stefanini (sempre più vicino al rientro in campo dopo i problemi fisici riscontrati nelle ultime settimane), Palazzo e compagni sarà quello di invertire la rotta che finora ha caratterizzato il cammino degli stellati, soprattutto in trasferta, per cercare di risalire posizioni in classifica. Al contempo, però, la squadra nerazzurra non dovrà sottovalutare i salentini, che che punteranno a riscattare la pesante sconfitta esterna maturata a Spinazzola (4-0) nel turno precedente.

A dirigere la partita sarà Samuele Giovanni Fiorino della sezione di Bari, assistito da Matteo Marcello Minerba di Lecce e Giuseppe Garofalo di Bari.

