Udinese, Runjaic: “Vittoria importante”

Udine – Il tecnico dell’Udinese Kosta Runjaic ha parlato di una vittoria omportante, quella arrivata contro ai giallorossi grazie al gol realizzato su punizione di Zemura: “Era una partita importante, era importante dare una risposta e trovare i tre punti davanti ai nostri tifosi. Abbiamo dimostrato di poter essere una squadra scomoda per tutti, però nel primo tempo alcune cose non mi sono piaciute, eravamo lenti nel girare il pallone e potevamo anche andare in svantaggio. Dopo siamo cresciuti”. “Lavoriamo da tre mesi, penso ci siamo conosciuti bene in questi mesi, impariamo sempre qualcosa di nuovo ogni settimana. Normalmente sono i giocatori a vincere le partite, non gli allenatori, noi cerchiamo di fare del nostro meglio in settimana e in partita proviamo a incidere con i cambi, a volte va bene altre volte no. Nell’intervallo ho visto i ragazzi molto autocritici per come avevano giocato nel primo tempo, continuando così potevamo perdere nella ripresa. Sui cambi ho pensato anche a Rui Modesto, però è arrivato da poco e ho preso una decisione diversa facendo un altro tipo di sostituzione. Zemura è un giocatore molto bravo con entrambi i piedi, ha funzionato la mossa e sono contento, è un ragazzo che ha un potenziale da sfruttare ancora”. “Ha giocato bene nella ripresa, nel primo tempo dovrò parlarne con lui come con tanti altri, non era presente al 100% come dovrebbe. Lui deve conoscere gli altri e gli altri devono conoscere lui, ha giocato queste due partite, dobbiamo vedere la sua evoluzione, può migliorare, dobbiamo migliorare la qualità delle nostre prestazioni e lotterò ogni centimetro per riuscirci”.

